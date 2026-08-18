Tras la derrota 10-0 de Cruz Azul Femenil ante América, los conductores del podcast Pláticas del Mal emitieron comentarios misóginos y sexistas que generaron indignación.

“No sean hijas de p..., que para eso les pagan. A mí me vale ve… el futbol femenil, no lo consumo, no me afecta en mi día a día, pero para la institución es una mancha, una falta de respeto, fue una mam…, estas pend… no representan a Cruz Azul y deberían correrlas a todas… de hecho deberían mandarlas a un table dance a ver si les va mejor a las pend… en lugar de ser futbolistas, porque de verdad, pésimo trabajo" Santiago Domínguez

Santiago Domínguez afirmó que las jugadoras “no representan a Cruz Azul” y sugirió despedirlas para enviarlas a trabajar en un “table dance”.

Miguel Alexis Bedean López, conocido como Mike Máquina del Mal, insinuó que podrían recurrir a OnlyFans para ganar dinero.

Criss Ángel “Babuino” insultó a la directora deportiva Mafer Pons, calificándola como “esta vieja” y cuestionando su vida privada.

Ante la presión, Santiago Domínguez, Mike Máquina del Mal y Criss Ángel “Babuino” ofrecieron disculpas públicas, reconociendo que “cruzaron una línea que no debieron cruzar”.

Estos fueron los comentarios misóginos de los conductores de Pláticas del Mal sobre las jugadoras de Cruz Azul

Tras la derrota de 10-0 de Cruz Azul Femenil ante el América, los integrantes del podcast “Pláticas del Mal” (Santiago Domínguez, Mike Máquina del Mal y Criss Ángel “Babuino”) realizaron una serie de comentarios que han sido calificados como misóginos, sexistas y denigrantes.

Santiago Domínguez, visiblemente molesto, afirmó que las jugadoras “no representan a Cruz Azul” y procedió a ofenderlas. Aseguró que el resultado era una “falta de respeto” y una “mancha” para la institución.

Sugirió repetidamente que todas las jugadoras deberían ser despedidas y enviadas a trabajar a un “table dance”.

Miguel Alexis Bedean López (Mike Máquina del Mal) insinuó que las futbolistas podrían recurrir a la plataforma OnlyFans si su intención era ganar dinero.

Durante la charla, expresaron desprecio por la categoría, con ofensas hacia el fútbol femenil, que abiertamente admitieron no consumir. También se burlaron de sus salarios, mencionando que les pagan “poquito” o con “vales de despensa”.

Afirmaron que las jugadoras no dimensionan la gravedad de una derrota de ese tipo “porque son morras y no consumen tanto futbol”. Además, las calificaron de “ignorantes” por supuestamente no saber distinguir entre un análisis y una crítica.

Ante estos comentarios, Criss Ángel “Babuino” intentó deslindarse de los comentarios misóginos, pero Santiago Domínguez y Mike Máquina del Mal continuaron con sus comentarios denigrantes.

Sin embargo, Criss Ángel “Babuino” dirigió insultos hacia la directora deportiva, Mafer Pons, utilizando términos como “esta vieja” e insinuaciones sobre su vida privada, además de criticarla por supuestamente estar de vacaciones durante la goleada.

Pláticas del Mal se disculpa tras comentarios sobre las jugadoras de Cruz Azul

Tras la fuerte controversia y la presión generada por sus comentarios, los integrantes del podcast “Pláticas del Mal” emitieron un comunicado conjunto ofreciendo una disculpa pública.

“En Pláticas del Mal hemos construido un espacio en el que hablamos de futbol con pasión, humor y, muchas veces, con un tono irreverente. Sin embargo, entendemos que ninguna de esas características justifica expresiones que puedan denigrar, sexualizar u ofender a las mujeres” Pláticas del Mal

Admitieron que sus expresiones sobre las jugadoras de Cruz Azul Femenil fueron inapropiadas y que “cruzaron una línea que no debieron cruzar”.

Reconocieron que, aunque su espacio suele tener un tono “irreverente”, esto no justifica el uso de palabras que puedan denigrar, sexualizar u ofender a las mujeres.

“Los comentarios realizados durante nuestro programa sobre las jugadoras de Cruz Azul Femenil fueron inapropiados y cruzaron una línea que no debimos cruzar. Por ello, ofrecemos una disculpa sincera a las jugadoras, al cuerpo técnico, a la institución, a sus familias y a todas las personas que se sintieron agraviadas por nuestras palabras” Pláticas del Mal

La disculpa fue dirigida específicamente a las jugadoras, al cuerpo técnico, a la institución, a las familias de las involucradas y a todas las personas que se sintieron agraviadas.

Afirmaron que asumen la responsabilidad de sus actos y que no pretenden minimizar el impacto de lo sucedido.

“Asumimos la responsabilidad que nos corresponde como integrantes y como espacio de comunicación. No pretendemos justificar lo sucedido ni minimizar su impacto. El futbol se construye desde la pasión, la crítica y el debate, pero también desde el respeto. Reconocemos que en esta ocasión fallamos en eso” Pláticas del Mal

Se comprometieron a aprender de este episodio y a ser más responsables con la conversación que generan en su programa.

“Vamos a aprender de este episodio y a ser más responsables con la conversación que generamos desde nuestros micrófonos. Una disculpa” Pláticas del Mal