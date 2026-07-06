Portugal vs España se jugaron el pase a cuartos de final este lunes 6 de julio en Dallas, Texas, con victoria para La Roja, que eliminó 1-0 a los lusos en el adiós de Cristiano Ronaldo de los Mundiales

Marcador: Portugal 1-0 España

El partido Portugal vs España, disputado con gran intensidad, mostró a dos selecciones de peso a nivel mundial lideradas por Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

Y cuando parecía que el partido se definiría en tiempos extras, España apareció para liquidar a Portugal de Cristiano Ronaldo.

Portugal vs España: así se definió el pase a cuartos de final del Mundial 2026

Portugal y España tardaron el abrir el marcador en los octavos de final del Mundial 2026.

Pero el dominio de España terminó dándole el triunfo sobre un Portugal que no llegó en su mejor momento, y así despidió a Cristiano Ronaldo de los Mundiales.

Así fueron los goles del partido Portugal vs España:

Minuto 91: Gol de Mikel Merino para darle el pase a cuartos de final a España

España dejó en el camino a Portugal espera rival en cuartos de final (Gareth Patterson / AP Photo/Gareth Patterson)

¿Cuándo vuelve a jugar España en el Mundial 2026?

Tras el partido ante Portugal, España espera rival para jugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

España jugará el viernes 10 de julio ante el ganador de la serie Estados Unidos vs Bélgica.

España sigue invicto y sin gol recibido por parte de su portero Unai Simón, quien ha roto marcas de imbatibilidad en el torneo.