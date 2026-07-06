México enfrentó el partido más importante en su historia en Mundiales este domingo 5 de julio ante Inglaterra, y quedó eliminado con derrota 2-3.

Después de una hora de retraso por tormenta eléctrica, el partido México vs Inglaterra inició con el Tri en busca de abrir el marcador sobre la selección europea.

El equipo de Javier Aguirre pudo irse al frente en el marcador, pero el portero inglés evitó el primer gol.

Inglaterra se atrincheró en su área y en sendos contragolpes tomó la delantera en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

Los octavos de final fueron cardiacos con México atacando e Inglaterra defendiendo heroico.

Marcador: México 2-3 Inglaterra

México vs Inglaterra: así se definió el partido de los octavos de final del Mundial 2026

México fue capaz de responder a dos goles de Inglaterra, para meterse en la pelea con el cuarto tanto de Julián Quiñones en el Mundial 2026.

Inglaterra soportó la ventaja para refugiarse con ella en los vestidores y volver al segundo tiempo a definir el pase con México.

Después, también se mantuvo con 10 jugadores tras sufrir una expulsión.

Goles y situaciones del partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026:

Minuto 15: Raúl Jiménez cabecea a primer poste y el portero inglés evita con gran atajada el gol de México

Minuto 36: Jude Bellingham aprovecha un gran pase para abrir el marcador a favor de Inglaterra

Minuto 38: Segundo gol de Bellingham para Inglaterra 2-0 México

Minuto 42: Julián Quiñones aprovecha un rebote en el área para marcar el 1-2

Minuto 45: Cambio por lesión; sale César Montes y entra Edson Álvarez

Minuto 54: El inglés Jarell Quansah se va expulsado por falta a Jesús Gallardo

Minuto 60: Gol de penalti de Harry Kane, para poner el 3-1 sobre México

Minuto 69: Raúl Jiménez acerca a México con el 2-3 de penalti

Harry Kane hizo el gol de triunfo ante México (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?

Inglaterra volverá a jugar en el Mundial 2026 el sábado 11 de julio en el Estadio Miami, en partido de los cuartos de final del torneo ante Noruega.