Canadá vs Catar se enfrentan en la primera ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo b. Transmite ViX el jueves 18 de junio a las 16 horas.

Partido: Canadá vs Catar

Fase: Jornada 2 Fase de Grupos

Fecha: Jueves 18 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Vancouver, Canadá

Transmisión: ViX

La selección de Canadá busca hacer un buen Mundial 2026 (Martin Meissner / AP)

Canadá vs Catar: Día del partido del Grupo B del Mundial 2026

El jueves 18 de junio de 2026 será el partido Canadá vs Catar en la Jornada 2 del Mundial 2026.

Canadá vs Catar: Hora del partido del Grupo B del Mundial 2026

Canadá vs Catar iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en la ciudad de Vancouver, en Canadá.

Será el segundo partido de ambas selecciones en la fase de grupos del Mundial 2026.

Canadá vs Catar: Canal para ver el partido del Grupo B del Mundial 2026

Canadá vs Catar podrá verse a través de la señal de VIX.

Partido: Canadá vs Catar

Fase: Jornada 2 Fase de Grupos

Fecha: Jueves 18 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Vancouver, Canadá

Transmisión: ViX

¿Cómo quedaron Canadá y Catar y su debut en el Mundial 2026?

Canadá debutó en el Mundial 2026 el viernes 12 de junio ante la selección de Bosnia, con empate a un gol.

Catar también empató 1-1 con Suiza el sábado 13 de junio en su estreno mundialista en la edición 2026 del torneo.

El Grupo B del Mundial 2026, integrado por Canadá y Suiza, es uno de los más parejos de la competencia, sin que exista un favorito.