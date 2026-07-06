Estados Unidos vs Bélgica se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Transmite ViX a las 18 horas, el lunes 6 de julio.

Estados Unidos dejó en el camino a Bosnia a pesar de jugar con un futbolista menos buena parte del partido, mientras que Bélgica eliminó a Senegal.

Partido: Estados Unidos vs Bélgica

Fase: Octavos de final

Fecha: Lunes 6 de julio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Seattle

Transmisión: ViX

Estados Unidos venció a Bosnia en los dieciseisavos de final. (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

Estados Unidos vs Bélgica: ¿Cuándo ver el partido del Mundial 2026?

El lunes 6 de julio de 2026 será el partido Estados Unidos vs Bélgica como parte de los octavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos vs Bélgica: ¿Dónde ver el partido del Mundial 2026?

Las plataformas de ViX y TUDN transmiten el partido Estados Unidos vs Bélgica a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Estados Unidos vs Bélgica

Fase: Octavos de final

Fecha: Lunes 6 de julio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Seattle

Transmisión: ViX

Senegal fue eliminado por Bélgica en el Mundial 2026. (BLAKE DAHLIN / IMAGN IMAGES via Reuters)

¿Cómo quedaron Estados Unidos y Bélgica en la segunda ronda del Mundial 2026?

Estados Unidos clasificó a octavos de final del Mundial 2026 gracias al triunfo que logró el miércoles 1 de julio, con marcador de 2-0 ante Bosnia.

Bélgica avanzó el mismo día sobre Senegal, equipo ante el que tuvo que remontar un marcador en contra de dos goles.