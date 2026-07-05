Portugal vs España continúan con la actividad de los octavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 6 de julio a las 13 horas.
- Partido: Portugal vs España
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 6 de julio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dallas, Texas
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Portugal vs España: Día del partido de octavos de final del Mundial 2026
El lunes 6 de julio de 2026 será el partido Portugal de Cristiano Ronaldo ante España, por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Portugal vs España: Hora y canal del partido de octavos de final del Mundial 2026
Portugal vs España iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en actividad de los octavos de final del Mundial 2026.
El partido podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Portugal vs España
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 6 de julio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dallas, Texas
- Transmisión: Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo llegaron Portugal y España a la fase de octavos de final del Mundial 2026?
Portugal y España accedieron a octavos de final del Mundial 2026, después de superar de formas distintas la anterior fase.
Portugal avanzó de manera dramática y polémica sobre la selección de Croacia, mientras que España de Lamine Yamal dejó en el camino a Austria sin mayor problema.