Portugal vs España continúan con la actividad de los octavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 6 de julio a las 13 horas.

Partido: Portugal vs España

Fase: Octavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Lunes 6 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dallas, Texas

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en busca del pase en el Mundial 2026 (Frank Augstein / AP)

Portugal vs España: Día del partido de octavos de final del Mundial 2026

El lunes 6 de julio de 2026 será el partido Portugal de Cristiano Ronaldo ante España, por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Portugal vs España: Hora y canal del partido de octavos de final del Mundial 2026

Portugal vs España iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en actividad de los octavos de final del Mundial 2026.

El partido podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: Portugal vs España

Fase: Octavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Lunes 6 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dallas, Texas

Transmisión: Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Lamine Yamal y España son favoritos ante Portugal (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

¿Cómo llegaron Portugal y España a la fase de octavos de final del Mundial 2026?

Portugal y España accedieron a octavos de final del Mundial 2026, después de superar de formas distintas la anterior fase.

Portugal avanzó de manera dramática y polémica sobre la selección de Croacia, mientras que España de Lamine Yamal dejó en el camino a Austria sin mayor problema.