Uno de los boletos a los cuartos de final del Mundial 2026 se definió este domingo 5 de julio, donde Noruega venció 2-1 a Brasil gracias al doblete de Erling Haaland.

Marcador: Brasil 1-2 Noruega.

El conjunto noruego mostró orden y solidez para asegurar su clasificación en un duelo de eliminación directa en octavos de final.

Con este triunfo, Noruega avanza a la siguiente ronda y enfrentará a México o Inglaterra en los cuartos de final.

Brasil vs Noruega: así fue el partido rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026

El partido Brasil vs Noruega rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentó a dos selecciones fuertes y con grandes armas ofensivas.

Erling Haaland fue el encargado de anotar los dos goles para lograr el pase de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026.

Así fueron los goles en la definición del partido Brasil vs Noruega:

Minuto 79: Gol de Erling Haaland (Noruega)

Minuto 90: Gol de Erling Haaland (Noruega)

Minuto 90+10: Gol de Neymar (Brasil)

Noruega sorprende al mundo y deja fuera a Brasil del Mundial 2026. (Adam Hunger / AP Photo/Adam Hunger)

¿Cuándo vuelve a jugar Noruega en el Mundial 2026?

Tras avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, Noruega volverá a jugar el sábado 11 de julio por el pase a la siguiente ronda del torneo.

México o Inglaterra será el rival de Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo a partir de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.