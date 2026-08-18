El Club Cruz Azul tomará acciones legales contra los youtubers que emitieron insultos contra las jugadoras celestes tras una derrota en la Liga Femenil BBVA.

A través de un comunicado, Cruz Azul advirtió que ha seguido con extrañamiento y malestar las declaraciones vertidas en el programa denominado Pláticas del Mal en el que atacaron verbalmente a las jugadoras de La Máquina tras una derrota con América.

En ese sentido, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Cruz Azul apunta que dichas declaraciones son un tipo de violencia contra las mujeres, pues solo busca causar un daño o sufrimiento psicológico.

Comunicado de Cruz Azul para respaldar a sus jugadoras (@AzulFemenil)

Cruz Azul respalda a sus jugadoras y tomará acciones legales para defenderlas

Cruz Azul indicó que se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes, tanto civiles como penales, para que se sancionen conforme a derecho este tipo de conductas.

Además, el Club ha tomado la determinación permanente de no vincularse con tales creadores de contenido y las empresas que los financian.

“Nuestra postura institucional es de absoluto respaldo a todas las integrantes del Club, particularmente a nuestra directora deportiva, María Fernanda Pons que, como parte de esta campaña, ha recibido una serie de amenazas de diversos usuarios” Cruz Azul

El Club insistió que ha desplegado una serie de medidas de protección y ofrecerá total respaldo jurídico en caso de que decida proceder legalmente en contra de los probables responsables de conductas delictivas y generadores de violencia.

“Agradecemos la mención de la Secretaría de las Mujeres del ámbito federal, así como solicitamos su intervención y la de las demás autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, pueda atender este caso en donde existen elementos públicos de violencia de género y digital en contra de las mujeres” Cruz Azul

Cruz Azul acepta las críticas pero no la violencia verbal o física

Cruz Azul aseguró que siempre estará abierto a la crítica y al diálogo en términos deportivos, pero rechaza todas las expresiones de misoginia, homofobia y violencia de género en contra de cualquier mujer.

Hay que recordar el origen de este tema sucedió tras la dura derrota del Cruz Azul Femenil ante el América Femenil por un marcador de 10-0, tras lo cual, los citados youtubers realizaron comentarios agresivos en su espacio digital.

Frases sexistas, sugiriendo de forma vulgar que “deberían ir a trabajar a un table dance” y menospreciando sus salarios bajo el argumento de que “les pagan con vales de despensa” fueron algunas de las agresiones.