El segundo boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 se definió este sábado 4 de julio donde Francia venció 1-0 a Paraguay gracias al gol de Kylian Mbappé al minuto 70.

Marcador: Paraguay 0-1 Francia.

El conjunto francés mostró orden y solidez para asegurar su clasificación en un duelo de eliminación directa en octavos de final.

Con este triunfo, Francia avanza a la siguiente ronda y enfrentará a Marruecos el próximo jueves 9 de julio, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Paraguay vs Francia: así fue el partido rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026

El partido Paraguay vs Francia rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentó a dos selecciones fuertes y con grandes armas ofensivas.

Kylian Mbappé fue el encargado de anotar el único gol del partido al minuto 70, para lograr el pase de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026.

Así fueron los goles en la definición del partido Paraguay vs Francia:

Minuto 70: Gol de Kilyan Mbappé (Francia)

Francia vence a Paraguay y se mete entre los ocho mejores del Mundial 2026. (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

¿Cuándo vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026?

Tras avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, Francia volverá a jugar el 9 de julio por el pase a la siguiente ronda del torneo.

Marruecos será el rival de Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.