Paraguay y Francia se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio en Filadelfia, Estados Unidos, con transmisión a las 15:00 horas por ViX.
- Partido: Paraguay vs Francia
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Sábado 4 de julio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Filadelfia
- Transmisión: ViX
El duelo llega cargado de expectativa: Paraguay sorprendió al eliminar a Alemania en penaltis, mientras que Francia, liderada por Kylian Mbappé, avanzó con autoridad tras vencer 3-0 a Suecia.
El partido Paraguay vs Francia definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final y promete intensidad entre una selección revelación y una favorita al título.
Paraguay vs Francia: A qué hora ver el partido de octavos de final del Mundial 2026
A partir de las 15 horas se podrá ver el Paraguay vs Francia de Kylian Mbappé, el sábado 4 de julio en los octavos de final del Mundial 2026.
Paraguay vs Francia: ¿Dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026?
Paraguay vs Francia rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026, podrá verse a través de la plataforma ViX.
- Partido: Paraguay vs Francia
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Sábado 4 de julio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Filadelfia
- Transmisión: ViX
¿Cómo clasificaron Paraguay y Francia a los octavos de final el Mundial 2026?
Paraguay eliminó en penaltis a la histórica Alemania, para citarse en octavos de final del Mundial 2026 con la selección favorita al título: Francia.
La selección de Francia no tuvo problemas para eliminar 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.