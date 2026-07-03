Paraguay y Francia se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio en Filadelfia, Estados Unidos, con transmisión a las 15:00 horas por ViX.

  • Partido: Paraguay vs Francia
  • Fase: Octavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Sábado 4 de julio del 2026
  • Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Filadelfia
  • Transmisión: ViX

El duelo llega cargado de expectativa: Paraguay sorprendió al eliminar a Alemania en penaltis, mientras que Francia, liderada por Kylian Mbappé, avanzó con autoridad tras vencer 3-0 a Suecia.

El partido Paraguay vs Francia definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final y promete intensidad entre una selección revelación y una favorita al título.

Paraguay elimina a Alemania en penales y avanza a octavos del Mundial 2026
Paraguay eliminó a Alemania en el Mundial 2026 (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Paraguay vs Francia: A qué hora ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

A partir de las 15 horas se podrá ver el Paraguay vs Francia de Kylian Mbappé, el sábado 4 de julio en los octavos de final del Mundial 2026.

Paraguay vs Francia: ¿Dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026?

Paraguay vs Francia rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026, podrá verse a través de la plataforma ViX.

  • Partido: Paraguay vs Francia
  • Fase: Octavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Sábado 4 de julio del 2026
  • Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Filadelfia
  • Transmisión: ViX
Francia elimina a Suecia y enfrentará a Paraguay en octavos de final.
Francia eliminó sin problemas a Suecia en el Mundial 2026 (Derik Hamilton / AP Photo/Derik Hamilton)

¿Cómo clasificaron Paraguay y Francia a los octavos de final el Mundial 2026?

Paraguay eliminó en penaltis a la histórica Alemania, para citarse en octavos de final del Mundial 2026 con la selección favorita al título: Francia.

La selección de Francia no tuvo problemas para eliminar 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.