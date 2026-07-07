La fase de cuartos de final del Mundial 2026 se disputa entre el 9 y el 11 de julio en distintas sedes de Estados Unidos, con cuatro partidos que definirán a los semifinalistas.
- Francia vs Marruecos | Jueves 9 de julio | 14:00 | Boston, Estados Unidos | ViX y TUDN
- España vs Bélgica | Viernes 10 de julio | 13:00 | Los Ángeles, Estados Unidos | ViX
- Noruega vs Inglaterra | Sábado 11 de julio | 15:00 | Miami, Estados Unidos | ViX
- Argentina vs Suiza | Sábado 11 de julio | 19:00 | Kansas City | ViX
El duelo más atractivo será el Francia vs Marruecos en Boston, mientras que España buscará mantener su arco invicto frente a Bélgica en Los Ángeles.
El sábado se jugarán dos choques decisivos: Noruega vs Inglaterra en Miami y Argentina vs Suiza en Kansas City, rumbo a las semifinales del torneo.
Calendario del Mundial 2026: Partido de octavos de final el jueves 9 de julio
Con un partido arrancan los cuartos de final del Mundial 2026 el jueves 9 de julio, a continuación los detalles.
Francia vs Marruecos
- Fecha: Jueves 9 de julio
- Horario: 14:00 horas
- Sede: Estadio Boston
- Transmisión: ViX y TUDN
Calendario del Mundial 2026: Partido de cuartos de final el viernes 10 de julio
España vs Bélgica se juegan el pase a semifinales del Mundial 2026, el viernes 10 de julio.
España vs Bélgica
- Fecha: Viernes 10 de julio
- Horario: 13:00 horas
- Sede: Estadio Los Ángeles
- Transmisión: TUDN y ViX
Calendario del Mundial 2026: Partidos de cuartos de final el sábado 11 de julio
Con dos partidos cierran los cuartos de final del Mundial 2026, el sábado 11 de julio, quedando listas las semifinales del torneo.
Noruega vs Inglaterra
- Fecha: Sábado 11 de julio
- Horario: 15:00 horas
- Sede: Estadio Miami
- Transmisión: ViX
Argentina vs Suiza
- Fecha: Sábado 11 de julio
- Horario: 19:00 horas
- Sede: Kansas City
- Transmisión: ViX