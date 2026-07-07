La fase de cuartos de final del Mundial 2026 se disputa entre el 9 y el 11 de julio en distintas sedes de Estados Unidos, con cuatro partidos que definirán a los semifinalistas.

Francia vs Marruecos | Jueves 9 de julio | 14:00 | Boston, Estados Unidos | ViX y TUDN España vs Bélgica | Viernes 10 de julio | 13:00 | Los Ángeles, Estados Unidos | ViX Noruega vs Inglaterra | Sábado 11 de julio | 15:00 | Miami, Estados Unidos | ViX Argentina vs Suiza | Sábado 11 de julio | 19:00 | Kansas City | ViX

El duelo más atractivo será el Francia vs Marruecos en Boston, mientras que España buscará mantener su arco invicto frente a Bélgica en Los Ángeles.

El sábado se jugarán dos choques decisivos: Noruega vs Inglaterra en Miami y Argentina vs Suiza en Kansas City, rumbo a las semifinales del torneo.

Calendario del Mundial 2026: Partido de octavos de final el jueves 9 de julio

Con un partido arrancan los cuartos de final del Mundial 2026 el jueves 9 de julio, a continuación los detalles.

Francia vs Marruecos

Fecha: Jueves 9 de julio

Horario: 14:00 horas

Sede: Estadio Boston

Transmisión: ViX y TUDN

Francia sigue siendo el favorito para ganar el Mundial 2026 (Derik Hamilton / AP Photo/Derik Hamilton)

Calendario del Mundial 2026: Partido de cuartos de final el viernes 10 de julio

España vs Bélgica se juegan el pase a semifinales del Mundial 2026, el viernes 10 de julio.

España vs Bélgica

Fecha: Viernes 10 de julio

Horario: 13:00 horas

Sede: Estadio Los Ángeles

Transmisión: TUDN y ViX

Lamine Yamal y España siguen su camino en el Mundial 2026 (LARS BARON / Getty Images via AFP)

Calendario del Mundial 2026: Partidos de cuartos de final el sábado 11 de julio

Con dos partidos cierran los cuartos de final del Mundial 2026, el sábado 11 de julio, quedando listas las semifinales del torneo.

Noruega vs Inglaterra

Fecha: Sábado 11 de julio

Horario: 15:00 horas

Sede: Estadio Miami

Transmisión: ViX

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra. (Alfredo Estrella/AFP / AFP)

Argentina vs Suiza

Fecha: Sábado 11 de julio

Horario: 19:00 horas

Sede: Kansas City

Transmisión: ViX