Marruecos eliminó a Canadá para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, en el inicio de los octavos de final de la competencia.

Canadá dominó buena parte del partido, pero Marruecos apareció en momentos clave para superar en el marcador a su rival, rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026.

Marcador: Canadá 0-3 Marruecos

Canadá vs Marruecos: así fue pase de Marruecos a cuartos de final del Mundial 2026

El partido Canadá vs Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026 fue un duelo parejo en el que los norteamericanos tomaron la iniciativa en busca del gol.

Sin embargo, el peso de las individualidades marroquíes emparejó el partido, y terminó dándole la ventaja a la selección africana en el segundo tiempo.

Así fueron los goles del partido Canadá vs Marruecos:

Minuto 50: Gol de Azzedine Ounahi en jugada prefabricada que terminó en el 1-0 de Marruecos sobre Canadá.

Minuto 82: Gol de Azzedine Ounahi, el segundo de Marruecos para sellar el pase a cuartos de final.

Minuto 98: Gol de Soufiane Rahimi para el 3-0 ante Canadá.

Marruecos celebra el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 (David J. Phillip / AP Photo/David J. Phillip)

¿Cuándo vuelven a jugar Marruecos en el Mundial 2026?

Después de eliminar a Canadá, Marruecos vuelve a jugar en el Mundial 2026 en la ronda de cuartos de final, el jueves 8 de julio.

El equipo africano deberá esperar los demás resultados de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA para conocer a su próximo rival, que saldrá del partido Paraguay vs Francia.