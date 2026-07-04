Brasil vs Noruega continúan con la actividad de los octavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 5 de julio a las 14 horas.

Partido: Brasil vs Noruega

Fase: Octavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Domingo 5 de julio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: MetLife Stadium

Transmisión: ViX

Brasil vs Noruega: Día del partido del Mundial 2026

El domingo 5 de julio de 2026 será el partido Brasil vs Noruega, por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Brasil vs Noruega: Hora y canal del partido del Mundial 2026

Brasil vs Noruega iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México en actividad de los octavos de final del Mundial 2026.

El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Brasil vs Noruega

Fase: Octavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Domingo 5 de julio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: MetLife Stadium

Transmisión: ViX

¿Cómo llegaron Brasil y Noruega a los octavos de final del Mundial 2026?

Brasil llegó a octavos de final luego de remontar el marcador en el partido contra Japón de dieciseisavos de final por 2-1.

Noruega, por su parte, se impuso 2-1 a Costa de Marfil gracias a un gol agónico de su figura Erling Haaland.