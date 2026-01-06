Claudia Sheinbaum recomendó a la oposición mexicana observar las consecuencias del llamado a la intervención extranjera en Venezuela y la incursión del gobierno de Estados Unidos en ese país.

“Puedes no estar de acuerdo con el gobierno de México pero no puedes estar a favor de una intervención. No lleva a nada. Aquellos que están buscando una intervención en México para darles fuerza a ellos, pues vean Venezuela, qué pasó con la oposición en Venezuela y lo que hizo Estado Unidos con la oposición de Venezuela” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia del 6 de enero de 2026, la presidenta sugirió a quienes en México han planteado una intervención de Estados Unidos que revisen lo ocurrido con la oposición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro.

Asimismo, Sheinbaum refrendó la soberanía y la independencia de México, al reiterar que “no necesitamos a nadie del exterior” para resolver los asuntos internos del país.

Cabe señalar que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, realizó un llamado a la intervención del gobierno de Donald Trump, fue relegada por el mismo, pues se respaldó finalmente a Delcy Rodríguez.

María Corina Machado llamó a la intervención de Estados Unidos como “un acto de amor”

María Corina Machado llamó hace menos de un mes a la intervención en Venezuela del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con la líder de oposición venezolana, pedir la intervención de Estados Unidos es, en última instancia “un acto de amor”, pues es en la búsqueda de la paz para su país.

“No tenemos armas, tenemos nuestra voluntad, el poder de organización y el poder del amor, que al final debo decir que la paz es en última instancia un acto de amor” María Corina Machado

María Corina Machado reiteró que se trata de una lucha “por la libertad para tener paz y la democracia para la paz”.

Menos de un mes después de sus palabras, el gobierno de Estados Unidos entró a Venezuela en un operativo armado en el que murieron al menos 80 personas, entre civiles y militares venezolanos, así como 32 cubanos.

En dicha incursión, se capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan un juicio en Nueva York por delitos como narcoterrorismo.