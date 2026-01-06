La presidenta Claudia Sheinbaum criticó nuevamente al periódico Reforma por la portada del 6 de enero, donde vincula a México con las supuestas actividades delictivas de Nicolás Maduro.

La presidenta cuestionó las razones del periódico para buscar vincular al país con supuestas acciones de narcotráfico como país intermediario para Venezuela.

Asimismo, Claudia Sheinbaum recordó que tan solo el pasado 5 de enero se realizaron actos internacionales relacionados con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela; “pero la nota es que aparece México” en las investigaciones.

En su crítica, la presidenta citó al periodista polaco Ryszard Kapuscinski, y aseveró que ‘los cínicos no sirven para este oficio’.

‘¿Qué pretende el periódico Reforma?’, cuestiona Claudia Sheinbaum por portada de caso Maduro

Claudia Sheinbaum cuestionó las pretensiones del periódico Reforma por la publicación en su portada de la nota “Salpica a México denuncia a Maduro”.

Esto debido a que vincula al país con supuestas acciones delictivas cometidas por Nicolás Maduro, al menos desde que se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

“¿Qué pretende el periódico con esto? Porque además se lee la nota y dice que aparece México porque a través de México pasaba droga…El asunto es qué se pretende con estas ocho columnas” Claudia Sheinbaum

La presidenta cuestionó la línea editorial del medio de comunicación, toda vez que se enfocó en las supuestas actividades de narcotráfico, en lugar de en las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, o la toma de protesta de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez.

Reforma se gana las critica de Claudia Sheinbaum por caso de Nicolás Maduro

Esta no es la primera crítica que externa la presidenta Claudia Sheinbaum contra Reforma, pues un día antes señaló al periódico por una nota que también vincula a México con Nicolás Maduro.

Esto por la nota “Acusan que Maduró operó desde México”, pues en ella se señala al país como el lugar de operación del mandatario venezolano para realizar actividades delictivas.

Sin embargo, también criticó que la publicación, que hace referencia al periodos del 2006 a 2008, estuviera acompañada de fotografías del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).