Ricardo Salinas Pliego acudió a una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde habló sobre el “acoso sistemático” que, asegura, vive Grupo Salinas por parte del gobierno de México.

De acuerdo con el empresario, entregó un expediente con la pruebas de lo que considera una persecución fiscal, judicial y administrativa para “callar a quienes pensamos distinto”.

Por su parte, Grupo Salinas declaró que interpuso una denuncia ante dicha comisión contra el Estado mexicano por persecución y uso político del aparato fiscal.

“En México se está intentando imponer el miedo como método de control. Y yo voy a defender la libertad, la legalidad y el derecho de cualquier ciudadano mexicano a alzar la voz” Ricardo Salinas Pliego

Grupo Salinas denunció ante la CIDH persecución del Estado mexicano

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, acudió a Washington, D.C. en Estados Unidos, para denunciar ante la CIDH al Estado mexicano por persecución política, iniciada desde 2023.

A través de un comunicado, Grupo Salinas resaltó que la persecución que se denuncia inició en 2023, ante Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH a nivel:

fiscal

judicial

administrativo

Además, denunció que las acusaciones referentes al pago de impuestos adeudados por empresas de Ricardo Salinas Pliego se debe a un ataque para “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego acusó que esta persecución sienta un precedente sobre el uso del estado como un arma “para castigar a los opositores” y restringir la libertad de expresión.

“Lo que al pueblo mexicano y sobre todo a los empresarios les debe quedar claro es que no se trata solo de un ataque contra mi personas. Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: El uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos y restringir a la libertad de expresión” Ricardo Salinas Pliego

Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX:… https://t.co/xXnn44eYnm pic.twitter.com/yRlzaWsrd7 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026

¿De qué acusa Ricardo Salinas Pliego al Estado mexicano? Esto dijo a la CIDH

De acuerdo con el comunicado de Grupo Salinas Ricardo Salinas Pliego denunció ante la CIDH al Estado mexicano por:

Criminalización de la crítica

Hostigamiento administrativo

Captura del Poder Judicial

Uso político del aparato fiscal

Según la denuncia, se documentó que el Estado usa a medios de comunicación para “dañar la reputación del señor Salinas Pliego y sus empresas con el objetivo de silenciar la disidencia”.

Además, aseguró que Grupo Salinas ha sido objeto de auditorías excesivas, duplicándose en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum.

Asimismo, reclamó que el Estado ha mostrado “trato discriminatorio” con un fin coercitivo y no recaudatorio respecto a las obligaciones tributarias que adeuda la empresa.