AMACC apoya postura del Gobierno de México ante intervención en Venezuela.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficos (AMACC) decidió mostrar su solidaridad ante la reciente incursión en Venezuela de Estados Unidos.

Mediante sus redes, hoy martes 6 de enero, la AMACC condenó de manera enérgica los ataques militares a Venezuela.

La institución cinematográfico expresó su rechazo ante toda intervención militar extranjera , la violencia y la vulneración a la soberanía.

Con ello, la AMACC enfatizó que respalda la postura del Gobierno de México a favor de la no intervención:

“La AMACC expresa su más enérgica condena a los ataques militares de EUA en Territorio de la República Bolivariana de Venezuela. En amparo del derecho internacional, y sin defender a ningún régimen, rechazamos de manera categórica toda intervención militar extranjera y cualquier acción que vulnere la soberanía, ponga en riesgo a la población civil o profundice la violencia. En ese mismo marco, respaldamos la postura del Gobierno de México en favor de la no intervención, la solución pacífica de las controversias y respeto por la autodeterminación de los pueblos.” Comunicado AMACC

Tras la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el pasado 3 de enero 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la intervención.

Claudia Sheinbaum ha expresado que su administración defiende la denominada doctrina Estrada y los principios constitucionales en contra de las intervenciones, así como la solución pacífica a los conflictos.

En ese contexto, la AMACC también expresó que el pueblo venezolano debe decidir de forma libre sobre su “rumbo”.

Sin ningún tipo de invasor que se encuentre en su territorio y “sin tutela externa y sin la amenaza de la fuerza”.

La AMACC cerró su comunicado asegurando que la “soberanía no se administra desde afuera”.

