Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano, tuvieron un choque al opinar sobre la situación que se vive en Venezuela.

Jorge Álvarez Máynez acusó que el PRIAN no se ha posicionado en contra de la imposición de Delcy Rodríguez en Venezuela y esto desató la respuesta de Alejandro Moreno.

Delcy Rodríguez asume como presidenta en acto oficial en Venezuela (Eduardo Díaz)

Venezuela desata discusión entre Alejandro Moreno y Álvarez Máynez

En redes sociales, Jorge Álvarez Máynez señaló que Venezuela vivía una dictadura con Nicolás Maduro y que esta sigue con “una presidenta impuesta”, refiriéndose a Delcy Rodríguez.

El dirigente de Movimiento Ciudadano dijo que Morena se vendió a Maduro y que el PRIAN ha callado frente a la imposición de Delcy Rodríguez, lo que evidenciaría que “no tienen ideales, solo intereses”.

Alejandro Moreno y Álvarez Máynez chocan por la situación en Venezuela (Captura de pantalla)

Alejandro Moreno respondió a Jorge Álvarez Máynez y criticó que hable de democracia cuando Movimiento Ciudadano se ha vendido a Morena; “¡Eres un hipócrita!, le dijo.

El dirigente del PRI aprovechó su publicación sobre Venezuela y criticó los gobiernos de Movimiento Ciudadano: Jalisco, por el “tarifazo” al transporte y Nuevo León, por la corrupción.

Para concluir, Alejandro Moreno recordó que en uno de los eventos de Jorge Álvarez Máynez en el estado de Nuevo León murieron nueve personas y más de 100 resultaron heridos.

“Te recuerdo la tragedia de los fallecidos en tu evento en Nuevo León, donde saliste huyendo como un cobarde y abandonaste a una mujer. ¡Son unos irresponsables y criminales! ¿Crees que eso se le ha olvidado al pueblo de México?” Alejandro Moreno