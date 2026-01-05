La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que no habrá intervención de Estados Unidos en México tras ataque a Venezuela.

Donald Trump lanzó un mensaje contra México y Claudia Sheinbaum tras la intervención en Venezuela: “Algo tendrá que hacerse con México”.

Claudia Sheinbaum descarta que Estados Unidos intervenga en México

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Hidalgo y tuvo un encuentro con medios, donde fue cuestionada sobre las amenazas de una intervención en México por parte de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum fue firme sobre que una intervención estadounidense no sería opción, ya que están colaborando con el gobierno de Estados Unidos para atacar el crimen organizado.

💬🇲🇽 La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) reitera colaboración sin subordinación en relación con Estados Unidos tras cuestionamientos de posible intervención en México. pic.twitter.com/n1k03iebjH — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 4, 2026

“Ya sabe ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando”, expresó la presidenta de México.

La presidenta de México destacó que se está combatiendo la violencia e inseguridad en el país, por lo que se está evitando que las drogas lleguen a Estados Unidos.

“Lo más importante es la responsabilidad compartida también, es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México y la violencia, evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y también ellos deben evitar que lleguen armas a México”, mencionó la mandataria.

Claudia Sheinbaum recordó que Estados Unidos también tiene un compromiso con México, evitar que ingresen armas, por lo que tienen acuerdos en común y una intervención estadounidense no una opción para buscar paz.

Claudia Sheinbaum defiende la soberanía de México

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que Donald Trump ha admitido que el gobierno de México ha cumplido con los pactos establecidos por ambos países.

La postura de Claudia Sheinbaum ha sido condenar la intervención a Venezuela y dejó claro que México se rige por la Doctrina Estrada y los principios constitucionales de intervención.

Claudia Sheinbaum está a favor de una solución pacífica e insistió en “colaboración, coordinación, pero no subordinación”.