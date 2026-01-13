Sandra Cuevas se lanza contra la oposición y Ricardo Salinas Pliego al mostrar su respaldo a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch.

A través de un video, Sandra Cuevas pidió reconocer el trabajo que está haciendo la presidenta de México Claudia Sheinbaum y pidió “mandar al diablo a la oposición”.

Sandra Cuevas muestra su respaldo a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch

A través de un video, Sandra Cuevas mostró su respaldo a Claudia Sheinbaum luego de la polémica que se ha generado por el tema de Estados Unidos.

Mexicanas y Mexicanos: ¡Tenemos una sola patria y una sola presidenta, @Claudiashein! Exijamos la seguridad y la paz que merece #México, reconozcamos la coordinación con #EEUU y los resultados de @OHarfuch; ¡acabemos con esa oposición hipócrita y su líder millonario! #SCMXCO26 pic.twitter.com/7G8sGvLOrS — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 13, 2026

Sin embargo, Sandra Cuevas aprovechó su video para mandarle un contundente mensaje a la oposición y a Ricardo Salinas Pliego.

Sandra Cuevas aseguró que Claudia Sheinbaum está trabajando en coordinación con el presidente Donald Trump.

“Tenemos una sola patria, un solo país y una sola presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien en estás últimas semanas ha estado trabajando de forma coordinada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump” Sandra Cuevas

De acuerdo con Sandra Cuevas, ambos mandatarios buscan que México sea un lugar seguro y acabar con el narcotráfico.

“Ambos buscan que México sea un lugar seguro, buscan acabar con el narcotráfico y con todos aquellos que violentan a nuestro país y a las familias de México” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas pidió respaldar a Claudia Sheinbaum en los acuerdos que llegue con Donald Trump.

“Por eso hay que respaldar sus acciones y acuerdos” Sandra Cuevas

En su video, Sandra Cuevas también pidió reconocer el trabajo de Omar García Harfuch.

“Hay que reconocer el trabajo que ha venido haciendo y los resultados que ha dado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas pide “mandar al diablo” a la oposición y a Ricardo Salinas Pliego

Sandra Cuevas puntualizó que es momento de poner un alto a la oposición que está exigiendo lo que ellos no pudieron dar.

“También poner un alto a la oposición, esa oposición hipócrita que estuvo años en el poder y no quisieron resolver absolutamente nada, hoy que perdieron sus privilegios exigen lo que ellos no pudieron dar” Sandra Cuevas

Destacó que se refería a todos los partidos políticos que han perdido su poder, además pidió a las personas no hacerles caso.

“Me refiero al PRI, PAN, lo que queda del PRD, Movimiento Ciudadano no escuchen a esa oposición hipócrita” Sandra Cuevas

Sin embargo, Sandra Cuevas también se refirió a Ricardo Salinas Pliego, aunque no mencionó su nombre.

Sandra Cuevas aseguró que hay un empresario que se cree presidente y que solo aprovecha su dinero para ir a Estados Unidos y no porque en realidad tenga reuniones con Donald Trump.

“No escuchen aquel millonario que ya se cree presidente, que se inventa reuniones en Estados Unidos solo porque tiene dinero, porque tiene los recursos económicos para estar viajando a Washington, pero no porque lo manden llamar, no porque esté trabajando directamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump” Sandra Cuevas

De manera contundente Sandra Cuevas pidió no hacer caso a lo que se ve en las redes sociales.

“No crean muchas cosas de lo que se ve en las redes sociales” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas aseguró que los mexicanos tienen tres tareas:

Exigir mayor seguridad y la paz que merece México Respaldar las acciones de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y no permitir que mentiras estén circulando en las redes sociales Mandar al diablo ya a la oposición al PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y todos aquellos millonarios que aspiran a tener un cargo solamente porque tienen dinero, pero no tienen la vocación de servir a México y mucho menos entienden al pueblo de México