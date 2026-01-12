Claudia Sheinbaum acusa a la oposición de buscar una intervención de Estados Unidos en México para recuperar el apoyo que no tiene.

“Que pretenden ellos, la intervención de Estados Unidos en México, esa es la verdad. Porque como no tienen el apoyo popular en nuestro país, ellos creen que tienen que ir a buscar desde fuera para afectarnos” Claudia Sheinbaum

Tras llamada con Donald Trump, Claudia Sheinbaum puntualizó que la oposición ha creado una campaña en Estados Unidos para atacar a su Gobierno.

Claudia Sheinbaum acusa a la oposición de buscar la intervención de Estados Unidos porque no tiene apoyo en el país

Desde el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las razones de Donald Trump para realizar las declaraciones sobre una posible intervención en México.

Claudia Sheinbaum señaló que desconocía sus motivos, sin embargo acusó a la oposición en México de buscar en Estados Unidos el apoyo que ya perdió en el país.

Es por ello que cree que la oposición quiere una intervención en México por parte de Estados Unidos.

“Buscan que desde afuera vengan a gobernarnos, esa es su posición” Claudia Sheinbaum

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum destacó que la oposición solo busca denostar al Gobierno de México con Estados Unidos.

“Hay que denunciarla también, hay que decir que quieren ir allá a denostar al Gobierno de México ¿Quién va a buscar fuera del país el apoyo que no tiene aquí? Pues solamente el que no quiere a México” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que a la oposición le hubiera gustado que su llamada con Donald Trump no saliera bien y que se hubieran peleado.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum puntualizó que siempre buscará una buena relación con Estados Unidos, protegiendo al pueblo de México y los intereses de la Nación.

“A ellos les hubiera gustado que esta llamada no saliera bien, pero no. Se van a quedar con las ganas porque vamos a buscar siempre una buena relación en el marco de nuestros principios porque le conviene al pueblo de México y a la Nación” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Galo Cañas Rodríguez)

Claudia Sheinbaum asegura que en Estados Unidos se tiene buenas opiniones del Gobierno de México pese a campaña de la oposición

Claudia Sheinbaum acusó a la oposición de crear una campaña en Estados Unidos en su contra.

“La oposición en México lo que ha estado buscando y lo ha manifestado durante todos estos meses es una mala imagen del Gobierno de México en Estados Unidos” Claudia Sheinbaum

En ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que la oposición busca crear una mala imagen del Gobierno de México y por eso los han acusado de proteger a la delincuencia.

“Toda esta idea de que aquí protegemos a la delincuencia organizada, narco presidente, narco candidata, viene de una campaña de ellos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que no sabe si tenga influencia en Estados Unidos.

“Si tiene influencia allá, no sé que tanta influencia tenga, pero si la buscan” Claudia Sheinbaum

Ante este tipo de campañas, la presidenta de México señaló que solo les queda seguir dando resultados al pueblo.

Además recalcó que también se le debe de informar a Estados Unidos de lo que están haciendo, para que se den cuenta que este tipo de campañas son falsas.

“¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir explicando a la gente, seguir dando resultados, la honestidad al frente, nuestro proyecto de nación y una buena relación con Estados Unidos, también estarle informando al pueblo de Estados Unidos lo que estamos haciendo aquí, porque es importante” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que informará a Estados Unidos desde aquí, pues no tiene la intención de estar haciendo campañas allá.

En su discurso, Claudia Sheinbaum resaltó que en Estados Unidos se tiene buena imagen del Gobierno de México, pese a la campaña en contra.

“Desde aquí, no se trata de andar haciendo campañas allá, pero que se conozca lo que estamos haciendo y en general hay una buena opinión del Gobierno de México en Estados Unidos, a pesar de está campaña que hacen ellos” Claudia Sheinbaum