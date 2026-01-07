La presidenta Claudia Sheinbaum criticó al periodista Ciro Gómez Leyva por asegurar que el operativo que se realizó para la captura de Nicolás Maduro no fue una invasión.

“Es una visión, la verdad, muy antipatriota, y querer decir que no hay invasión porque no se quedaron las tropas de Estados Unidos en el país es también querer tapar el sol con un dedo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que la postura del periodista es “antipatriota”, y resaltó que asegurar que solo porque no se quedaron tropas de Estados Unidos no fue invasión, “es querer tapar el sol con un dedo”.

Claudia Sheinbaum critica a Ciro Gómez Leyva; “no se puede estar de acuerdo con eso”

Claudia Sheinbaum criticó la actitud “muy antipatriota” de Ciro Gómez Leyva por su postura sobre Venezuela.

Esto luego de que el martes 6 de enero Gómez Leyva asegurara que la incursión de Estados Unidos en Venezuela no puede ser considerada una invasión porque su Ejercito se fue.

La presidenta resaltó que, independientemente de la opinión que se tenga sobre el gobierno de Venezuela, no se puede respaldar que un país detenga a un mandatario por encima de las leyes internacionales.

“Más allá, repito, de la opinión que se tenga del gobierno de Venezuela, de Maduro, lo que no puede ser es que un país llegue a detener, fuera de todo el marco internacional de las regla y las normas internacionales, a un residente, por más que tu opinión sobre se presidente sea en contra” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que “no se puede estar de acuerdo” con las acciones de Estados Unidos, cuando el mismo gobierno admitió que el supuesto grupo delincuencial del que lo nombraron líder, el Cártel de Los Soles, realmente no existe.

“Primero dijeron que era por este ‘grupo delincuencial’ y luego dijeron que no, que en realidad no existe…no se puede estar de acuerdo con esto, independientemente de su posición” Claudia Sheinbaum

¿Qué dijo Ciro Gómez Leyva sobre Venezuela?

Ciro Gómez Leyva aseguró en su programa, Ciro por la mañana, que no se le debe llamar invasión al operativo de Estados Unidos en Venezuela.

El periodista aseguró que los soldados estadounidenses entraron por Nicolás Maduro y después se fueron y “hasta donde sabemos no hay un solo soldado en Venezuela”.

“¿Cuál invasión? Fueron por Maduro y luego se fueron los estadounidenses. Eso fue el sábado y estamos en martes y hasta donde sabemos no hay un solo soldado estadounidense en Venezuela entonces pues invasión no ha sido” Ciro Gómez Leyva

Esta postura molestó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quién cuestionó si entonces aceptaría ese tipo de acciones en México a pesar de que se trata de una nación con Constitución y leyes claramente establecidas.