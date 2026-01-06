La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a un juicio justo para Nicolás Maduro luego de su detención en Venezuela la madrugada del 3 de enero.

Desde su conferencia mañanera, la presidenta reaccionó al retiro de la acusación sobre el liderazgo del Cártel de Los Soles como grupo criminal en la Corte de Nueva York, Estados Unidos.

Asimismo, resaltó que se debe de pedir, en cualquier circunstancia, que se realice un juicio justo para el caso Maduro el de cualquier persona.

Sheinbaum pide celeridad y juicio justo para Nicolás Maduro

Claudia Sheinbaum señaló que, ya en las circunstancias actuales, donde Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ya están detenidos en Estados Unidos, lo que se pide es “juicio justo”.

De acuerdo con la presidenta, la solicitud de un juicio justo para cualquier persona es básica para el gobierno mexicano.

Sin embargo, en el caso de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, debe hacerse además con celeridad, señaló la presidenta.

“Lo que uno, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre, eso es lo que hay que pedir, para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular tiene que haber celeridad y justicia” Claudia Sheinbaum

“En México resolvemos los mexicanos”: Sheinbaum pide a oposición ver caso de Venezuela

Por otra parte, Claudia Sheinbaum llamó a la oposición a ver el caso de Venezuela y cómo ha resultado la detención de Nicolás Maduro para la oposición.

Y es que la presidenta recordó que la oposición venezolana se ha visto relegada por Estados Unidos, a pesar de que ellos pedían la intervención extranjera.

“Puedes no estar de acuerdo con el gobierno de México pero no puedes estar a favor de una intervención. No lleva a nada…Aquellos que están buscando una intervención en México para darles fuerza a ellos, pues vean Venezuela, qué pasó con la oposición en Venezuela y lo que hizo Estado Unidos con la oposición de Venezuela” Claudia Sheinbaum

Por ello, reiteró que “en México resolvemos los mexicanos, no necesitamos a nadie del exterior”, a pesar de los llamados de algunos opositores por la intervención de Estados Unidos en la política mexicana.