Alfredo Ramírez Bedolla abordará con Carlos Bautista Tafolla su llamado a la intervención de Estados Unidos en el caso de Carlos Manzo.

“Ahora que regrese el diputado vamos a platicar con él, dialogar ahí. Toda la intención de que este tema, que es prioritario, como toda la seguridad de Michoacán, tenga justicia” Alfredo Ramírez Bedolla

Esto luego de que el diputado Carlos Bautista Tafolla recurrió a las autoridades de Estados Unidos para pedirles apoyo para esclarecer el asesinato del exalcalde de Uruapan.

Ramírez Bedolla buscará tener una reunión con Carlos Bautista Tafolla

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que buscará tener una reunión con Carlos Bautista Tafolla luego de que el diputado local del Movimiento del Sombrero pidió la intervención de Estados Unidos.

Alfredo Ramírez Bedolla destacó que espera que Carlos Bautista Tafolla regrese de su viaje a San Diego, California, Estados Unidos para entablar una conversación y revisar el contexto de su gestión internacional.

En ese sentido, Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Torres Piña, mantiene una comunicación constante y directa con los familiares del exalcalde.

Incluyendo a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz y al hermano del exedil, Juan Manzo.

“Hay reuniones constantemente con los familiares entre ellos con la presidenta Grecia Quiroz García, con Juan Manzo, siempre se me ha informado también a la opinión pública” Alfredo Ramírez Bedolla

Y es que cada que hay un avance en la investigación se informa primero a los familiares y posteriormente a la opinión pública.

“Cada que hay un avance, cada que hay un paso adelante esta importante investigación, se ha informado a los familiares, que son los primeros a los cuales tenemos que informar” Alfredo Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla destacó que hay avances firmes en el caso de Carlos Manzo y confía que se logrará la certeza y justicia que se requiere.

El gobernador subrayó que el caso es uno de los asuntos prioritarios en materia de seguridad en Michoacán, ya que tienen el objetivo de garantizar justicia y resultados concretos.

Alfredo Ramírez Bedolla puntualizó que existe coordinación plena con la Fiscalía estatal y autoridades federales para avanzar hacia la judicialización de los responsables.

“Tengo plena confianza en que seguiremos avanzando y dando resultados, no sólo en este tema, sino en otros más, con toda la estructura del Estado enfocada en la investigación y la judicialización de los responsables” Alfredo Ramírez Bedolla

Además, reconoció el excelente trabajo por parte del fiscal Carlos Torres Piña respecto a la investigación en el caso de Carlos Manzo.

“Se está haciendo un excelente trabajo por parte del fiscal, con todo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, los equipos especializados en investigación y el equipo de Omar García Harfuch” Alfredo Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla se compromete con Plan Michoacán por Carlos Manzo (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Carlos Bautista Tafolla pidió la intervención del gobierno de Estados Unidos en el caso Carlos Manzo

Cabe recordar que Carlos Bautista Tafolla pidió la intervención del gobierno estadounidense para esclarecer la muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

A través de las redes sociales, Carlos Bautista Tafolla reveló el pasado 5 de enero que había tenido contacto con el Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con su información, no se trató de una traición a la patria, sino de solicitar ayuda para obtener justicia.

“LO LOGRAMOS! Se hizo contacto con gobierno de USA para el tema de Carlos Manzo! Confío en que el gobierno mexicano pronto dará con los responsables, no importando que sea de su mismo partido político el autor intelectual” Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero

Carlos Bautista Tafolla no dio más detalles sobre con cuál autoridad u organismo se reunió o sí realizó una denuncia por el caso del expresidente de Uruapan.