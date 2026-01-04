Vicepresidenta de Venezuela que ha ejercido diversos cargos en el chavismo y personaje clave tras detención de Nicolás Maduro, pero, ¿quién es Delcy Rodríguez? Te decimos lo que sabemos.

Se ha mencionado que Delcy Rodríguez se quedaría a cargo de Venezuela, ya que como el presidente de Estados Unidos ha destacado, habría cooperado tras detención de Nicolás Maduro.

¿Quién es Delcy Rodríguez? Vicepresidenta de Venezuela

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, mejor conocida como Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Venezuela, así como ministra de Hidrocarburos, pero ha sido una figura del chavismo.

Fue Delcy Rodríguez quien confirmó que se desconocía el paradero de Nicolás Maduro y su esposa, también detenida, Cilia Flores, tras el mensaje de Donald Trump que destacaba las detenciones.

Tras la conferencia de prensa de Donald Trump, Delcy Rodríguez rechazó que vaya a cooperar y resaltó que el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, pese a lo dicho por el estadounidense.

¿Quién es Delcy Rodríguez? Vicepresidenta de Venezuela (Delcy Rodríguez vía Facebook)

¿Qué edad tiene Delcy Rodríguez?

Nacida en Caracas, Venezuela en 1969, Delcy Rodríguez tiene 56 años.

¿Qué signo zodiacal es Delcy Rodríguez?

La fecha de nacimiento de Delcy Rodríguez es el 18 de mayo por lo que su signo zodiacal es Tauro.

¿Quién es el esposo de Delcy Rodríguez?

Delcy Rodríguez estaría en pareja de Yussef Abou Nassif Smaili desde 2017, quien es un empresario libanés.

¿Delcy Rodríguez tiene hijos?

Se sabe que Delcy Rodríguez no tiene hijos.

¿Quién es Delcy Rodríguez? Vicepresidenta de Venezuela (Delcy Rodríguez vía Facebook)

¿Qué estudió Delcy Rodríguez?

Delcy Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Central de Venezuela pero también tendría estudios en Derecho Social por la Universidad X Nanterre y una maestría en Política por la Universidad Birkbeck.

¿En qué ha trabajado Delcy Rodríguez?

La trayectoria de Delcy Rodríguez es diversa además de ser la actual vicepresidenta de Venezuela, electa desde 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente.

Los cargos de Delcy Rodríguez han sido:

ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información hasta 2014

ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela desde 2014 a 2017

¿Quién es Delcy Rodríguez? Vicepresidenta de Venezuela (Delcy Rodríguez vía Facebook)

Delcy Rodríguez: Donald Trump ha señalado su papel tras detención de Maduro

En su mensaje tras la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez cooperaría con Estados Unidos, tras presunta llamada con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Afirmó a su vez que ayudaría a la transición de la presidencia en Venezuela, sin embargo, se ha apuntado que Delcy Rodríguez se convertiría en presidenta interina, como reconoció Brasil.

Pese a esto, las declaraciones de Delcy Rodríguez tras confirmarse la detención de Nicolás Maduro fue el señalar que sólo tienen un presidente y no se someterían a Estados Unidos.