Este miércoles 7 de enero, Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional, con embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de la red social X, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló un poco del contenido de la reunión.

“Conversamos con embajadoras, embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el momento histórico que estamos viviendo, así como los planes para 2026” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum se reúne con equipo de la SRE (@claudiashein / Red Social X)

Sheinbaum ordena reforzar la política exterior de México en 2026

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, se dijo entusiasmado y motivado tras la reunión con Claudia Sheinbaum.

“Nos platicó de todos los planes que hay para este año y de todos los avances del año anterior”, dijo confirmando lo dicho por la presidenta.

Sin ahondar en un tema en específico, Roberto Velasco señaló que la revisión obligatoria del T-MEC (tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) tendrá como base:

“Seguir cultivando una relación basada en el respeto, la soberanía y, por supuesto, la integración económica que actualmente tenemos” o Álvarez, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte

En cuanto a la relación con Estados Unidos, cuya tensión aumentó tras su intervención en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, México no tiene de qué preocuparse.

Equipo de la SRE seguirá manteniendo y construyendo relaciones con la cabeza fría, paciencia, pero sobre todo con principios claros y con mucho orgullo.

Tal y como lo aseguró Claudia Sheinbaum, quien pese a no estar de acuerdo con la captura de Nicolás Maduro, buscará la construcción de un proyecto de nación con visión a largo plazo.

El cual se enfocará en el desarrollo en materia económica, la justicia social y el fortalecimiento de la soberanía.