Claudia Sheinbaum y Lula da Silva, presidente de Brasil, entablaron una conversación vía telefónica este jueves 8 de enero y hablaron sobre Venezuela.

A través de una publicación en redes, el presidente Lula da Silva señaló que ambos mandatarios repudian “los ataques contra la soberanía venezolana” y defienden el derecho internacional.

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva hablaron vía telefónica sobre Venezuela

Lula da Silva anunció que tuvo una llamada con Sheinbaum y dentro de los temas de los que hablaron estaría Venezuela, donde Estados Unidos realizó una operación para capturar a Nicolás Maduro.

Ambos mandatarios repudiaron el ataque de Estados Unidos a Venezuela y reiteraron el apoyo a “la defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio”.

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva se comprometieron en seguir cooperando con Venezuela “en favor de la paz, el diálogo y la estabilidad del país y la región”, pese a las acciones de Estados Unidos.

Sheinbaum y Lula da Silva hablaron sobre Venezuela y alistan reunión (Cuartoscuro )

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum alistan reunión bilateral

Lula da Silva, presidente de Brasil, reveló que le hizo una invitación a Claudia Sheinbaum para visitar el país sudamericano y las cancillerías negociarán la fecha de la reunión.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha estimada para la reunión entre Lula da Silva y la presidenta Claudia Sheinbaum.