Después de 17 horas sin conocer el paradero de Julián Mazoy, el periodista de SDP Noticias y Radio Fórmula, finalmente reapareció en redes sociales para asegurar que se encuentra bien tras su detención en Venezuela.

“Después de 17 horas de estar retenidos por el delito de ser periodistas en territorio venezolano, por fin hemos sido liberados el periodista Jeff Martínez y yo” Julián Mazoy

De acuerdo con Julián Mazoy, la intención del gobierno venezolano era retenerlo por mucho más tiempo, de no ser por la presión que ejercieron organismos y usuarios a través de las redes sociales.

La última publicación de Julián Mazoy desde Venezuela ocurrió durante la mañana, donde informó que había llegado al Aeropuerto de Cúcuta para posteriormente trasladarse a Caracas.

La historia completa en otro momento. Por ahora: estoy bien. pic.twitter.com/hPaFao4Jlc — Julián Mazoy (@MazoyJulian) January 8, 2026

Prensa venezolana emitió alerta por los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy

Al filo de las 21 horas del 7 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela había emitido una alerta para dar con el paradero de los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy, colombiano y mexicano respectivamente.

“Permanecen incomunicados y sin poder ser ubicados los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy. Intentaron cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela por Tienditas, poco después del mediodía”. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela

La prensa venezolana también denunció que, en un lapso de solo 2 días, alrededor de 6 periodistas habían sido detenidos y 4 más fueron deportados en un claro acto de censura.

Prensa venezolana emitió alerta para dar con el paradero de los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy (Captura de pantalla)

Incluso, un día antes de quedar incomunicado, el periodista Julián Mazoy reportó que autoridades de Venezuela le negaron la entrada al darse cuenta de su profesión, regresándolo a Colombia bajo advertencia de no reingreso.

Con el panorama en contra, y tras afirmar que en Venezuela no existe la libertad de prensa, el periodista reiteró que intentaría ingresar de manera clandestina para lograr su cometido de informar lo que sucede.