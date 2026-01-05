Claudia Sheinbaum se fue contra Reforma tras una publicación sobre Nicolás Maduro y la supuesta operación desde México de actividades criminales.

Esto por la nota publicada el 4 de enero sobre los señalamientos del gobierno de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro y el supuesto uso de vuelos hacia México para ingresar drogas a Estados Unidos entre 2006 y 2008.

Sin embargo, la publicación está acompañada de fotografías del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyo periodo fue de 2018 a 2024.

“Desde mi perspectiva es una manipulación y les voy a explicar por qué...Es muy importante la información, como ciudadanos también tenemos que buscar la información veraz y los medios de comunicación tiene una responsabilidad” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum acusa de manipulación a Reforma por nota de Nicolás Maduro

Claudia Sheinbaum acusó manipulación desde el periódico Reforma por la publicación de la nota “Acusan que Maduro operó desde México”, por el uso de la imagen de AMLO.

La nota habla sobre las acusaciones de Estados Unidos sobre narcotrerrorismo contra Nicolás Maduro, y su supuesta operación desde México cuando era ministro de Relaciones Exteriores.

Esto corresponde al periodo de 2006 a 2008, cuando Felipe Calderón era el presidente de México, señaló Claudia Sheinbaum.

“Fíjense las fotografías que ponen, al presidente Lópes Obrador…pero vamos a leer la nota…más allá de que si esto es cierto o no, qué tienen que ver las fotografías con la nota, o sea, este es el periodo de Calderón, toda la nota tiene que ver con el 2006, el 2008″ Claudia Sheinbaum

Sin embargo, la nota está acompañada por fotografías de AMLO con Nicolás Maduro en diversos eventos políticos internacionales realizados en México, ocurridos después del periodo mencionado en la nota.

“Cómo hablan del 2006 y 2008 pero usan otras fotografías”, reclamó la presidenta, quien señaló que no se publicó ninguna fotografía de Felipe Calderón con Hugo Chávez.

Estados Unidos acusa a Maduro de operar desde México el tráfico de drogas

De acuerdo con la nota publicada por Reforma, Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de operar, entre 2006 y 2008 una red de vuelos desde México para el tráfico de drogas.

Esto habría ocurrido cuando se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Hugo Chávez.

Asimismo, señalan que Nicolás Maduro vendía pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y utilizaba vuelos oficiales para mover de México a Venezuela el dinero obtenido de la venta de drogas.