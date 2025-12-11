Especialista en Derecho Penal y Laboral, Cilia Flores es conocida por ser la esposa de Nicolás Maduro, actual Presidente de Venezuela.

El nombre de la Primera Dama de Venezuela, Cilia Flores está haciendo ruido por las nuevas sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a sus sobrinos.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos detalles sobre ella.

¿Quién es Cilia Flores?

Cilia Flores ha estado por más de 30 años al lado de Nicolás Maduro, el actual Presidente de Venezuela y su esposo.

‘Cilita’ como la llaman cariñosamente es la Primera Dama, en la jerga oficial del chavismo, la “primera combatiente”. Es hija de Adela Flores y Julio Seijas.

¿Qué edad tiene Cilia Flores?

Cilia Flores, cuyo nombre completo es Cilia Adela Flores de Maduro, nació en Tinaquillo, Cojedes, en Venezuela, el 15 de octubre de 1956, por lo que actualmente tiene 69 años de edad.

¿Quién es el esposo de Cilia Flores?

El 15 de julio de 2013, Cilia Flores se casó con Nicolás Maduro, de actualmente 63 años de edad.

Jorge Rodríguez, alcalde del Municipio Libertador, sirvió como Jefe civil y formalizó el matrimonio.

Previamente estuvo casada con el político venezolano Walter Ramón Gavidia Rodríguez, de 69 años de edad. La relación terminó oficial y legalmente en 1956.

¿Qué signo zodiacal es Cilia Flores?

Cilia Flores es de signo zodiacal libra.

¿Cuántos hijos tiene Cilia Flores?

Cilia Flores tiene tres hijos, frutos de su pasada relación con Walter Ramón Gavidia, ellos se llaman:

Walter Jacob, de 46 años.

Yosser Daniel, de 37 años.

Yoswal Alexander, de 35 años.

¿Qué estudió Cilia Flores?

Cilia Flores es egresada de la Universidad Santa María de Caracas, donde obtuvo su título como abogada, especialista en derecho penal y laboral.

¿En qué ha trabajado Cilia Flores?

En 1993, Cilia Flores fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos, ese mismo año se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario.

En 1994 formó parte del bufete de abogados que buscó la Hugo Chávez, tras cumplir dos años de prisión por el intento de golpe de Estado de 1992.

Al no legalizarse el Movimiento Bolivariano Revolucionario, en 1997 fundó el Movimiento V República (MVR), que impulsó la elección presidencial de Hugo Chávez.

En las elecciones parlamentarias del 2000, obtuvo un cargo público en la Asamblea Nacional, cinco años después fue reelecta para un segundo período.

En 2006 se convirtió en la primera mujer venezolana en ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional.

En 2007, tras la desaparición del Movimiento V República, se unió al Partido Socialista Unido de Venezuela.

Entre el 2011-2012, presidió la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela.

En 2012, Hugo Chávez la nombró procuradora general de la nación.

Desde el 14 de abril de 2013, es la Primera Dama de Venezuela.

Polémicas de Cilia Flores

Cilia Flores ha sido acusada de cometer nepotismo. De acuerdo con el periódico Tal Cual, 16 de sus familiares trabajaron en la Asamblea Nacional mientras ella era diputada.

En noviembre de 2015, su nombre volvió a manchare cuando sus sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Haití por introducir 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

En enero de 2019 fue acusada por tener y usar influencias dentro del poder judicial venezolano.

En septiembre de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Cilia Flores como respuesta al “saqueo” de los recursos de Venezuela.