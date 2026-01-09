Ante el panorama de seguridad y las recientes declaraciones de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para que, de ser necesario, establezca contacto directo con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

“Le pedí ayer al canciller Juan Ramón De la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos ya explicado en varias ocasiones” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La instrucción ocurre en un contexto de alta tensión, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el jueves 8 de enero de 2026 el inicio de “ataques terrestres” contra los cárteles del narcotráfico en México, tras una reciente operación en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

Claudia Sheinbaum apuesta por la coordinación y rechaza una operación militar de EU en México

La encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum busca estrechar la coordinación bilateral y el intercambio de información técnica, incluyendo datos sobre laboratorios incautados, con el fin de mostrar un panorama completo del esfuerzo mexicano en seguridad.

Desde Acapulco, Claudia Sheinbaum minimizó la posibilidad de una incursión militar de Estados Unidos en México.

“No queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías y de la integridad territorial de México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum destacó que el propio secretario Marco Rubio ha validado la coordinación en materia de seguridad existente entre ambos países.

La presidenta de México subrayó que existe un acuerdo operativo con la Guardia Costera y el Comando Norte para que la Secretaría de Marina (SEMAR) lidere la vigilancia en aguas nacionales, lo que ha permitido la incautación de 1.6 toneladas de cocaína mediante un centro de control con vigilancia permanente las 24 horas.

Por otro lado, la presidenta de México hizo énfasis en la interacción constante con las autoridades estadounidenses permite interceptar vehículos marinos de forma coordinada, priorizando detenciones efectivas que eviten confrontaciones violentas.

En ese sentido, señaló la detención de Eduardo Gómez García, operador del ex secretario Genaro García Luna, como muestra de operatividad interna.

El objetivo central de la estrategia de coordinación con Estados Unidos es consolidar un escenario de cooperación estrecha, respetando la soberanía e integridad territorial de México, evitando enfrentamientos directos y apostando por trabajo conjunto con resultados medibles, subrayó Claudia Sheinbaum.

Contexto de las amenazas de Estados Unidos

Donald Trump sostuvo que es necesario “hacer algo con México”, argumentando que los cárteles gobiernan el país y son responsables de la muerte de unas 250,000 personas al año en territorio estadounidense.

A pesar de la retórica, la presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado el riesgo de intervención, asegurando que no existe peligro real de invasión y que la declaración de Trump no debe tomarse literalmente.

México enfatiza que ya cuenta con un acuerdo funcional con la Guardia Costera y el Comando Norte, delegando la vigilancia en la SEMAR, con el objetivo de demostrar resultados concretos mediante la incautación de laboratorios y drogas, defendiendo así la soberanía e integridad territorial frente a posibles acciones unilaterales.

La misión encomendada a Juan Ramón de la Fuente es reforzar la cooperación bilateral, intercambiar información técnica y fortalecer el grupo de trabajo conjunto, mostrando que la coordinación entre ambos países es la vía más efectiva para combatir el narcotráfico.