Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, informó que tras la investigación y reforzamiento en la seguridad, Teotihuacán será abierto el 22 de abril de 2026.

La mandataria explicó que ya se dio la orden de que haya revisión en la entrada de la zona arqueológica ubicada en Teotihuacán de Arista, Estado de México, en prevención de más hechos de violencia.

Teotihuacán reabrirá el 22 de abril, anuncia Claudia Sheinbaum

En la mañanera del pueblo del 21 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum informó que para el próximo miércoles la zona arqueológica de Teotihuacán volverá a ser abierta tras la balacera.

Aunque a casi 24 horas de la balacera en Teotihuacán que dejó dos muertos, las investigaciones siguen en curso, la reapaertura de la zona será en menos de que se cumplan 48 horas.

La presidenta de México informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estados (FGE) realizan investigaciones no solo en Teotihuacán, sino también en el domicilio del agresor.

Además de la cronología de los hechos, autoridades investigan qué motivó al ataque en Teotihuacán.

Claudia Sheinbaum sostuvo que la balacera en Teotihuacán fue “un hecho aislado” y que los turistas están seguros en México, resaltando la visita de 16 millones en lo que va del año.

Claudia Sheinbaum cree que sí hay confianza en México pese a balacera en Teotihuacán

La presidenta de México anunció la próxima reapertura de Teotihuacán tras la balacera, subrayando que extranjeros y nacionales sí tienen confianza en el país.

“Claro que hay confianza, sino ¡imagíntate!“, fue lo que Claudia Sheinbaum expresó, compartiendo que a Teotihuacán ingresan 3 millones de turistas.

Sin embargo, sostuvo que se reforzará la seguridad en la zona arqueológica para prevenir hechos violentos.