Fernando Flores, alcalde de Metepec del Estado de México, fue captado por cámaras de seguridad en video ingresando al club deportivo La Asunción acompañado por escoltas que portaban armas largas, durante un incidente ocurrido el pasado 4 de junio.

Los videos del altercado se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a la forma en que el edil ingresó al recinto y participó en una confrontación física con varias personas.

Horas después de la difusión de las imágenes, el alcalde emanado de la coalición PAN-PRI-PRD publicó un mensaje en redes sociales en el que ofreció disculpas y argumentó que intervino ante una situación que consideró de riesgo.

lcalde de Metepec irrumpe en club con escoltas armados.



El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, ingresó de forma violenta al Club Deportivo La Asunción en el Estado de México.



Los hechos ocurrieron la mañana de este 4 de junio y las imágenes fueron difundidas por… pic.twitter.com/BHSn1ts89g — Abejorro (@AbejorroMedia) June 5, 2026

Así irrumpió Fernando Flores en el club deportivo La Asunción

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Fernando Flores llega al club deportivo La Asunción acompañado por elementos de seguridad armados.

En las grabaciones se observa al alcalde ingresar de manera abrupta al inmueble, mientras busca a una persona y protagoniza una serie de empujones y agresiones verbales. En una de las imágenes también se aprecia cómo una mujer que se encontraba en la entrada es empujada durante el ingreso del grupo.

Posteriormente, las cámaras de seguridad captaron una pelea en la que aparece involucrado Luis Flores, identificado como hermano del alcalde de Metepec.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el familiar del edil habría sido golpeado por un sobrino del propio presidente municipal.

Otros videos muestran a Fernando Flores participando directamente en la confrontación física.

🚨 Nuevos videos obtenidos y verificados por AD Noticias contradicen la versión del alcalde de Metepec.



Fernando Flores aseguró que acudió al Club Deportivo La Asunción para atender un llamado de emergencia. Sin embargo, las nuevas imágenes muestran al edil participando… pic.twitter.com/yxow8VOChz — AD Noticias (@ADNoticiasMex) June 5, 2026

Alcalde de Metepec ofrece disculpas tras la difusión de los videos

Tras la polémica generada por las imágenes, Fernando Flores publicó un video en sus redes sociales para fijar su postura sobre los hechos.

En su mensaje, el alcalde lamentó lo ocurrido y aseguró que acudió al lugar luego de recibir una solicitud de ayuda relacionada con un conflicto que, según dijo, representaba un riesgo para la integridad de las personas involucradas.

“Acudí a un llamado de ayuda por un conflicto” Fernando Flores, alcalde de Metepec

Aviso importante pic.twitter.com/00uTZSCWo8 — Fernando Flores Fernández (@FerFlores_Emp) June 5, 2026

Asimismo, ofreció disculpas a quienes consideraron que hizo un uso excesivo de la fuerza durante su intervención en el club deportivo.

Hasta el momento, el incidente continúa generando reacciones en redes sociales y entre actores políticos del Estado de México.