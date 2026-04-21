Tras la balacera en Teotihuacán, Estado de México, el 20 de abril de 2026, y la instalación de detectores de metales que se podrán tras ello, se informó que Monte Albán sí los tiene, pero no sirven.

Desde Oaxaca, un reportero detalló que el sitio arqueológico de Monte Albán cuenta con detectores de metales, pero o están desconectados o no sirven, porque nunca suenan.

Acusan que Monte Albán tiene detectores de metales, pero son inservibles

La balacera que provocó Julio César Jasso Ramírez en Teotihuacán y que dejó a una persona muerta, llevó a que el gobierno de México confirmara la instalación de detectores de metales.

Sin embargo, esta promesa no solo ha llevado al cuestionamiento del porqué ponerlos hasta que ocurrió una tragedia, sino a la exhibición de que algunos sitios arqueológicos sí los tienen, pero no sirven.

El reportero Pepe Cortés, con Azucena Uresti, explicó que en Oaxaca, específicamente en Monte Albán sí hay detectores de metales en la entrada principal, pero estos no sirven o están desconectados, porque no suenan ni cuando cruzas monedas, por ejemplo.

Monte Albán, zona arqueológica en Oaxaca. (Carolina Jiménez/Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Asimismo, argumentó que por el Cerro del Jaguar existe otra entrada que permite evadir estos detectores de metales porque no hay seguridad que vigile esta parte trasera.

Cortés también compartió que para entrar a Monte Albán solo se necesita pagar la entrada y mostrar el boleto al ingresar, porque no revisan ni las mochilas aunque estén voluminosas.