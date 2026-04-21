Durante la conferencia matutina de este 21 de abril, el general de división Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, presentó un informe detallado sobre los hechos ocurridos en Teotihuacán.

Según el parte oficial, la balacera en Teotihuacán ocurrió cerca del mediodía cuando el sujeto escaló la estructura prehispánica y comenzó a disparar indiscriminadamente.

Ante esto, los elementos de la Guardia Nacional y policías estatales respondieron de inmediato, desplegando un operativo que permitió controlar la situación en Teotihuacán.

“El día de ayer, inmediatamente, el personal que se encontraba en el destacamento, toma su armamento a las ordenes del comandante, un sargento primero y acuden de manera inmediata a las 11:20 cuando se da esta alerta. Aproximadamente son de 9 a 10 minutos en lo que tomaron su armamento y acudieron al punto en donde se detectaron los disparos de arma de fuego del agresor que se encontraba en la Pirámide de la Luna.” Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional

Guardia Nacional revela detalles del operativo en Teotihuacán tras mortal balacera

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad, confirmaron que el agresor de la balacera de Teotihuacán, Estado de México, intercambió disparos con las fuerzas federales.

“El personal adopta de inmediato un dispositivo para poder acceder a la pirámide en el lugar en donde ellos observaron donde se encontraba el agresor. Son agredidos por disparos de arma de fuego, ellos repelen la agresión, se colocan dos elementos del lado izquierdo, del lado derecho para poder subir de manera muy valiente, arriesgada de este personal. Ellos se encontraban en una situación desventajosa, tomando en cuenta que el agresor se encontraba en una posición de mayor ventaja por la altura en donde él podía observar.” Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional

Ante los hechos, la zona arqueológica de Teotihuacán fue desalojada y podría permanecer cerrada varios días mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y expresó sus condolencias a la familia de la víctima canadiense, y confirmó que se mantiene contacto con la embajada de Canadá para brindar apoyo.

Asimismo, instruyó al Gabinete de Seguridad realizar una investigación a fondo para esclarecer los motivos del ataque en Teotihuacán.

“Un elemento decide por la parte lateral, comenzar a subir y de esta manera es como puede llegar a la altura mas o menos donde se encontraba el agresor. Otro compañero de la policía municipal, que también se encontraba en la parte posterior, sube también y de esta manera, tanto el personal de la Guardia como un compañero de la policía municipal, logran ubicarlo. En este momento se da cuenta el agresor que es identificado y comienza también a escalar mas a una posición más alta, y huye hacia uno de los costados de la pirámide donde ya es referido que se quita la vida.” Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional

Autoridades analizan posibles vínculos del tirador con grupos en línea que enaltecen masacres, según reportes preliminares.

El incidente ocurre a menos de dos meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, lo que ha generado preocupación por la imagen turística de México.

¿Qué pasó en Teotihuacán? Una balacera deja varios heridos y una turista muerta

El pasado 20 de abril se registró un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México generó pánico entre turistas y vendedores.

Pues de acuerdo a los hechos, un hombre armado subió a la Pirámide de la Luna, abrió fuego contra los visitantes, provocando la muerte de una turista canadiense, además de dejar al menos 13 personas heridas; el agresor también perdió la vida en el lugar.

Testigos relataron los momentos de terror, revelando que los turistas se tiraron al suelo, corrieron en busca de refugio y algunos resultaron heridos por balas o por caídas al intentar escapar.

Entre los lesionados hay visitantes extranjeros, incluido un niño colombiano de seis años; cinco de los heridos ya fueron dados de alta, mientras que ocho permanecen hospitalizados.