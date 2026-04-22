Tras el tiroteo del 20 de abril, la Zona Arqueológica de Teotihuacan reabrió sus puertas al público bajo un amplio dispositivo de seguridad.

Como medida preventiva, la Pirámide de la Luna -donde se registró el tiroteo- permanece cerrada al público mientras continúan las investigaciones sobre el autor de la balacera.

Tras tiroteo, Teotihuacán reabre bajo un fuerte operativo de seguridad

Este 22 de abril la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México abrió nuevamente sus puertas al público en general, tras un violento ataque armado ocurrido días antes.

Tras el tiroteo que dejó varias víctimas, las autoridades implementaron un fuerte operativo de seguridad encabezado por la Guardia Nacional, el cual incluyó:

Revisiones de mochilas

Vigilancia canina

El reordenamiento del comercio ambulante

A pesar de los retrasos en los accesos de hasta tres horas, el ingreso se ofreció de manera gratuita para compensar la espera de los turistas.

Nota en desarrollo, en breve más información...