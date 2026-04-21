Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el ataque registrado en Teotihuacán no pone en riesgo la realización del Mundial 2026 en México y afirmó que la seguridad del evento deportivo “está garantizada”.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 21 de abril en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad señaló que la balacera ocurrida en la zona arqueológica de Teotihuacán, a pocos días de la inauguración del Mundial 2026, es un hecho sin precedentes en México.

“Estamos convencidos de que la seguridad del Mundial está garantizada. Como lo mencionamos hace unos minutos, este hecho tan lamentable nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país (...) en lo referente al Mundial, todos estos protocolos de seguridad ya están; se han estado trabajando desde hace más de un año. Esa seguridad ya se mantiene reforzada y tiene vigilancia constante desde ahora” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Harfuch reiteró que los protocolos de seguridad para el Mundial 2026 llevan más de un año en preparación y que actualmente ya existe reforzamiento operativo y vigilancia permanente.

Gobierno de México fortalecerá seguridad en zonas arqueológicas tras ataque en Teotihuacán

Tras los hechos violentos en Teotihuacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó al secretario de Seguridad a reforzar la vigilancia en todas las zonas arqueológicas del país.

Entre las medidas anunciadas destacan:

Incremento de la presencia de la Guardia Nacional en coordinación con autoridades locales.

Reforzamiento de revisiones preventivas.

Revisión de controles de acceso.

Fortalecimiento de sistemas de videovigilancia en sitios arqueológicos.

Estas acciones comenzarán a aplicarse a partir de este martes 21 de abril de 2026, en coordinación con la Secretaría de Cultura, con el objetivo de mejorar los protocolos de seguridad.

Además, el Gobierno federal anunció la ampliación del patrullaje físico y cibernético, a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, para identificar y prevenir posibles amenazas.

Sheinbaum reafirma garantías de seguridad para el Mundial 2026 en México

En la misma conferencia, Claudia Sheinbaum afirmó que existen garantías plenas de seguridad para los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en México.

“Todas las garantías, y hay un equipo de seguridad para la FIFA en todos los temas relacionados con los partidos que se van a realizar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria también destacó que las ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se encuentran listas para recibir los encuentros mundialistas y operan con normalidad tras la identificación del agresor como Julio César Jasso Ramírez.

Sheinbaum recordó que la FIFA mantiene su confianza en México para la organización del Mundial 2026, así como en el resto de los países anfitriones.