El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso tras la balacera del 20 de abril.

La noticia ocurre tras el ataque armado que dejó 13 personas heridas de distintas nacionalidades, según informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado oficial.

Teotihuacán cierra al público tras ataque que dejó 13 heridos (INAH comunicado)

Zona Arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso

Pocos minutos después de la balacera, el INAH lamentó lo ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán e informó que se facilitaron las instalaciones necesarias para que las autoridades pudieran realizar su trabajo.

A su vez, sostuvo que se mantuvo la coordinación con las autoridades del Estado de México y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para proporcionar información oportuna.

“Reafirmamos nuestra solidaridad y extendemos nuestras condolencias a los afectados, así como nuestro compromiso con la clarificación de estos hechos” INAH

Debido a este cierre, el INAH recomendó a visitantes y prestadores de servicios estar pendientes de los canales oficiales para conocer futuras actualizaciones sobre la reapertura del sitio.

8 personas siguen hospitalizadas tras balacera en Teotihuacán

Según los reportes de las autoridades del IMSS Bienestar, 13 personas resultaron lesionadas, de las cuales ocho siguen hospitalizadas:

3 de ellas se encuentran en el hospital HRAE de IMSS Bienestar de Ixtapaluca

3 en el Hospital de Axapusco en el Estado de México

2 más en el hospital ABC en la Ciudad de México

Adicionalmente, la Secretaría de Gobernación informó que cinco personas fueron atendidas y dadas de alta en hospitales privados.

Una mujer de nacionalidad canadiense y el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, murieron durante el ataque.