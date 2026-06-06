Octavio Martínez anunció que buscará la destitución del alcalde de Metepec, Fernando Flores, tras el incidente ocurrido el 4 de junio de 2026 en el Club Deportivo La Asunción.

“Tiene que responder (Fernando Flores) y ser procesado con apego a la legalidad” Octavio Martínez, diputado del Estado de México

El diputado local de Morena afirmó que presentará la solicitud ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado de México, pues considera que una disculpa no basta y que Fernando Flores habría incurrido en delitos al irrumpir armado con escoltas.

Además, pidió a la Fiscalía del Estado de México investigar la portación de armas y posible uso de recursos públicos.

Octavio Martínez busca destituir a Fernando Flores tras incidente en Metepec

Derivado del video de la irrupción de Fernando Flores al Club Deportivo Metepec, Octavio Martínez informó que presentará ante el Congreso del Estado de México la solicitud para destituirlo.

Octavio Martínez buscará destitución de Fernando Flores por incidente en Metepec (Captura de pantalla)

Tal como explicó Octavio Martínez, no basta una disculpa ya que Fernando Flores, a quien definió como un “pésimo servidor público” debe responder y ser procesado en apego a la legalidad.

Afirmó a su vez que Fernando Flores habría excedido el uso de la fuerza y probablemente con acciones fuera de la ley, acorde con los videos compartidos.

Por lo mismo, Octavio Martínez adelantó que exigirán la renuncia de Fernando Flores en próxima reunión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de México.

Ya que habría elementos suficientes para que Fernando Flores sea sometido a juicio y sancionado en caso de estar relacionado en el altercado, tal como explicó Octavio Martínez.

Octavio Martínez pide a Fiscalía del Estado de México investigar incidente en Metepec

Previo a que Fernando Flores se pronunciara, Octavio Martínez insistió en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debía abrir una carpeta de investigación.

Pidió que se debe investigar no sólo a Fernando Flores, también a todos los involucrados por portación de armas o posible uso de recursos públicos, como llegar en vehículos oficiales.

Al respecto, la Fiscalía del Estado de México confirmó este viernes 5 de junio que comenzaron las investigaciones en contra de Fernando Flores por ingresar armado al deportivo.