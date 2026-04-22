El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitó reordenar el comercio ambulante durante la reapertura de Teotihuacán este miércoles 22 de abril de 2026, luego del ataque ocurrido recientemente en la zona arqueológica.

En coordinación con autoridades de seguridad del Estado de México y del municipio de Teotihuacán, se puso en marcha un operativo especial para reorganizar la actividad comercial en los accesos principales y reforzar la vigilancia.

Pese a la reapertura de Teotihuacán, el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Con filtros de inspección, INAH pide ordenar comercio ambulante en reapertura de Teotihuacán

Desde las primeras horas de este miércoles 22 de abril, autoridades mexiquenses iniciaron acciones para atender la petición del INAH y reordenar el comercio ambulante que opera en los alrededores de Teotihuacán.

Como parte del operativo, se instalaron filtros de inspección en las puertas 1, 3, 4 y 5 de la zona arqueológica. Además de reforzar la seguridad, estas medidas buscan mejorar la movilidad y liberar el paso de visitantes en los accesos principales.

Hasta el momento, no se ha informado a qué zonas podrían ser reubicados los comerciantes ambulantes.

Refuerzan seguridad en Teotihuacán tras ataque

Con la reapertura de Teotihuacán también se intensificaron los protocolos de seguridad en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Estas acciones ocurren después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyera reforzar la seguridad en todas las zonas arqueológicas del país tras el incidente registrado en Teotihuacán, donde murieron dos personas.

Horario de Teotihuacán hoy 22 de abril en su reapertura

Las autoridades del INAH informaron que los horarios de operación en la zona arqueológica de Teotihuacán se mantienen de manera habitual, de 8:00 a 17:00 horas.

Sin embargo, la Pirámide de la Luna continuará cerrada hasta nuevo aviso.