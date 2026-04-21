La cronología del ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán fue revelada por el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, quien detalló cómo ocurrieron los hechos que dejaron al menos dos muertos y varios heridos.

De acuerdo con Castañeda, la agresión en Teotihuacán ocurrió el 20 de abril de 2026 alrededor de las 11:30 horas, cuando un hombre armado ingresó al sitio turístico y subió a la Pirámide de la Luna, desde donde comenzó a disparar contra visitantes.

Los primeros reportes indican que el atacante utilizó un arma corta y realizó múltiples detonaciones, lo que provocó escenas de pánico entre turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en el lugar arqueológico del Estado de México.

Ataque en Teotihuacán: revelan cronología minuto a minuto de la balacera

Según la reconstrucción presentada por Cristobal Castañeda en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, tras iniciar los disparos, visitantes de Teotihuacán intentaron resguardarse o huir, lo que provocó también lesiones por caídas durante la estampida.

Posteriormente, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para controlar la situación y neutralizar al agresor de Teotihuacán, mientras servicios de emergencia atendían a los heridos.

El saldo preliminar confirmado por autoridades durante la cronología de Teotihuacán, fue de dos personas muertas incluido el agresor, quien se quitó la vida, y varios lesionados, algunos de ellos turistas extranjeros que fueron trasladados a hospitales.

De manera paralela, la zona de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán fue acordonada y se aseguraron tanto el arma utilizada como otros indicios, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque según comentó Cristobal Castañeda.

Este hecho generó una fuerte movilización de autoridades y reavivó el debate sobre la seguridad en Teotihuacán, uno de los sitios turísticos más importantes de México.