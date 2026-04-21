El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que a partir del próximo miércoles 22 de abril, reabrirá la zona arqueológica de Teotihuacán tras la balacera que dejó una mujer muerta.

“La Zona Arqueológica de Teotihuacan reabrirá al público el miércoles 22 de abril” INAH

Por medio de un comunicado, el organismo señaló que la reapertura de la zona turística se realizará en términos normales, pues el público podrá ingresar en el horario habitual.

Sin embargo, el INAH también advirtió que en el caso particular de la Pirámide de la Luna, su acceso aún permanecerá restringido de manera indefinida y hasta nuevo aviso.

Teotihuacán reabre el 22 de abril tras balacera

El lunes 20 de abril un sujeto armado ingresó a la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México y abrió fuego contra varias personas, dejando un saldo fatal de una mujer muerta.

Como resultado de los hechos violentos en los que el atacante fue abatido por las autoridades, se determinó cerrar de forma temporal el sitio, pero ya se informó sobre la fecha de reapertura.

En su comunicado, el INAH resaltó que será el miércoles 22 de abril cuando se abran de nuevo las puertas de la zona arqueológica de Teotihuacán para volver a recibir a los turistas.

El INAH, a través del Centro INAH Estado de México, informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacan reabrirá al público el miércoles 22 de abril, en su horario habitual de 8:00 a 17:00 h, con medidas de seguridad reforzadas. INAH

En ese sentido, el INAH resaltó que por medio del INAH Estado de México, se tomó la decisión de reiniciar actividades en horarios normales, es decir de 8 de la mañana a las 5 de la tarde.

De la misma forma, el organismo indicó que la reapertura del sitio y sus museos se llevará a cabo pero bajo medidas de seguridad reforzadas de las que no agregó mayores detalles.

Teotihuacán reabre el 22 de abril (@INAHmx/X)

Pirámide de la Luna seguirá cerrada pese a reapertura de Teotihuacán

Al informar sobre la reapertura de la zona arqueológica de Teotihuacán tras la balacera que dejó una turista de Canadá muerta y el atacante abatido, el INAH señaló que la reactivación no será total.

En torno a dicho punto, el INAH destacó que el ingreso a museos y la zona arqueológica se reactivará bajo total normalidad, pero el acceso a la Pirámide de la Luna aún no estará permitido.

Lo anterior debido a que fue en la Pirámide de la Luna donde se desató la balacera, por lo que en el lugar aún se llevan a cabo trabajos de investigación, y de momento no hay una fecha para su reapertura.