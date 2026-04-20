La mañana del lunes 20 de abril de 2026 se reportó una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, hechos que quedaron registrados en video.

Los hechos quedaron captados en video y generaron pánico entre turistas, dejando como saldo al menos 15 personas heridas, según confirmó la Guardia Nacional.

El ataque fue perpetrado por tres individuos que abrieron fuego desde la pirámide, provocando que visitantes cayeran al intentar escapar. Autoridades desplegaron un operativo con Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército.

“¡Háblenle a la Policía, está loco ese cuate!”, dicen asistentes a las Pirámides de Teotihuacán, donde un sujeto ‘echó’ bala desde la pirámide de la Luna. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/EPfbTukx9x — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 20, 2026

Balacera en Teotihuacán deja 15 heridos, confirma Guardia Nacional

De acuerdo con los primeros informes de la Guardia Nacional, al menos 15 personas resultaron heridas en la balacera que se registró en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El ataque fue perpetrado por 3 personas que subieron a la Pirámide de la Luna para disparar contra los turistas, de acuerdo con La Jornada.

En el ataque, 15 personas resultaron heridas al caer de la pirámide en su intento de escapar del ataque.

Según los informes, uno de los tiradores habría muerto abatido por las autoridades, quienes iniciaron un fuerte operativo ante las detonaciones.

Asimismo, se habla extraoficialmente de un civil muerto; sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas.

Tras el reporte de la balacera en Teotihuacán, la zona arqueológica fue cerrada por autoridades, quienes desplegaron un operativo con la presencia de:

Guardia Nacional

Policía Estatal

Ejército

Además, equipos de emergencia de los municipios cercanos se movilizaron para atender la situación.