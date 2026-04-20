Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México confirma dos muertos en la zona arqueológica de Teotihuacán tras balacera registrada este lunes 20 de abril de 2026.

Según información preliminar de este hecho un hombre realizó disparos en el lugar, posteriormente "se privó de la vida“, sin embargó dejó muerta a una turista de nacionalidad canadiense y otras personas heridas como saldo.

Por su parte el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, aseguró que se desplegó un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender esta situación.

Este es el saldo preliminar tras balacera en zona arqueológica en Teotihuacán

Luego de esta balacera en Teotihuacán en un recuento de la situación el Gabinete de Seguridad informó que lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida, además tres personas más resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica.

Aún se desconoce la identidad completa de la mujer de nacionalidad canadiense quién murió después de que el presunto agresor comenzó a disparar desde la pirámide de la Luna en Teotihuacán.

En un saldo preliminar de la Guardia Nacional, al menos 15 personas resultaron heridas, al caer de la pirámide de la Luna y tratar de protegerse de las balas.

Aseguran distintas armas tras balacera en Teotihuacán

Autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que después de esta balacera en Teotihuacán fueron aseguradas: