Secretaría de Gobernación activó línea de atención a víctimas tras tiroteo registrado el lunes 20 de abril de 2026 en la Pirámide de la Luna de la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

“Si estuviste en los hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, o eres familiar de alguien que pudo haber estado ahí, el @GobiernoMX habilitó una línea especial para ti” Secretaría de Gobernación

Esto con el objetivo de brindar apoyo médico, asesoría legal y acompañamiento logístico a las víctimas y testigos del tiroteo en Teotihuacán.

Esta es la línea que activó Gobernación para la atención a víctimas tras tiroteo en Teotihuacán

Las autoridades confirmaron la habilitación de un contacto de emergencia específico para testigos y lesionados del tiroteo en Teotihuacán, Estado de México:

55 1000 2000 ext. 57508

Gobernación activa línea de atención a víctimas tras tiroteo en Teotihuacán (@SEGOB_mx / X )

La Secretaría de Gobernación destacó que esta línea se habilitó con el objetivo de que las víctimas y testigos del tiroteo en Teotihuacán puedan recibir:

Información

Apoyo

Acompañamiento

Además de que las autoridades mexicanas establecieron comunicación directa con los consulados y embajadas de los turistas extranjeros involucrados.

Este operativo implementado por las autoridades mantiene una presencia permanente en los centros de salud para garantizar el bienestar de los sobrevivientes de este violento incidente.

Gobierno de México mantiene seguimiento directo a los afectados por el tiroteo en Teotihuacán

Hasta el momento, se reporta que siete personas continúan hospitalizadas y seis personas ya han sido dadas de alta.

El gabinete de seguridad resaltó que la intervención de la Guardia Nacional evitó una tragedia de mayores proporciones.

El Gobierno de México informó que mantiene presencia permanente en hospitales y en la zona del incidente para ofrecer atención personalizada.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la Subsecretaría de Derechos Humanos, mantienen seguimiento directo a los afectados.

El Gobierno federal señaló que se asignó acompañamiento continuo a cada una de las víctimas de Teotihuacán para garantizar su atención integral.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del ataque, la cronología y la actuación del agresor en el sitio.