El agresor de la balacera registrada el lunes 20 de abril de 2026 en la Pirámide de la Luna de la zona arqueológica de Teotihuacán aún no ha sido identificado oficialmente por las autoridades mexicanas.

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre abrió fuego contra turistas y posteriormente se quitó la vida, dejando dos muertos —incluida una mujer canadiense— y seis heridos.

Versiones extraoficiales señalan que portaba una credencial del INE con domicilio en la Ciudad de México.

Vestía camisa a cuadros gris, playera gris oscuro así como pantalón táctico negro y botas.

¿Quién fue el agresor en Teotihuacán?

Un hombre realizó una balacera en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, Estado de México dejando muerta a una mujer originaria de Canadá y varios heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre realizó disparos en Teotihuacán y posteriormente se quitó la vida.

Por el momento la identidad del hombre no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas.

Información compartida por Azucena Uresti señala que el agresor sería un mexicano, con domicilio en la CDMX, según consta en una credencial del INE que le encontraron.

Foto del presunto tirador tras ataque en Teotihuacán (@JCWilliams54/ X)

¿Cuántos años tenía el agresor en Teotihuacán?

No se tiene información sobre la edad del agresor en Teotihuacán.

¿Quién fue la esposa del agresor en Teotihuacán?

Al no confirmarse de manera oficial la identidad del agresor en Teotihuacán se desconoce si tenía esposa.

¿Qué signo zodiacal fue el agresor en Teotihuacán?

No hay información pública sobre el signo zodiacal del agresor en Teotihuacán.

¿Cuántos hijos tenía el agresor en Teotihuacán?

Se desconoce si el agresor en Teotihuacán tenía hijos.

¿Qué estudió el agresor en Teotihuacán?

No hay información pública sobre los estudios del agresor en Teotihuacán.

¿En qué ha trabajado el agresor en Teotihuacán?

Por el momento no se tiene información sobre el trabajo del agresor en Teotihuacán.

Esto es lo que se sabe sobre el autor de la balacera en Teotihuacán que dejó dos muertos

Alrededor de las 11:20 horas de la mañana de este lunes 20 de abril un hombre abrió fuego en las pirámides de Teotihuacán, dejando al menos una persona muerta y varias más heridas.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que en total son seis las personas lesionadas: cuatro por arma de fuego y dos por caídas.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, dijo a medios locales que cuatro turistas extranjeros resultaron heridos: dos de nacionalidad colombiana, uno canadiense y uno ruso.

Tras el ataque las autoridades aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles de la escena del crimen.

De acuerdo con las imágenes difundidas el agresor vestía una camisa a cuadros color gris, con una playera con la frase Disconnect and self destruct.

El agresor portaba un pantalón tipo táctico de color negro y botas del mismo estilo.