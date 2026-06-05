En el quinto día de protestas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puso en la mira liderar movilizaciones en el Estadio Banorte en plena semana del Mundial 2026.

A modo de presión, la CNTE también amenazó que en esa semana se van a "intensificar" las protestas, provocando afectaciones incluso en el AICM previo a la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026.

“La próxima semana se va a poner más interesante... no es contra la afición, lo dejamos claro, vamos a manifestarnos en el marco del mundial”. Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CDMX

Aunque Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CDMX, aseguró que más maestros de la CNTE llegarán la próxima semana, no brindó mayores detalles sobre el día ni la hora para reunirse en el Estadio Banorte.

Estadio Azteca recientemente nombrado Estadio Banorte (Tomás Pérez de la Cruz)

CNTE intensificará protestas en AICM y Estadio Banorte

Según anunció Pedro Hernández, en la semana del Mundial 2026 se va a “intensificar la protesta”, pues señaló que entre el domingo y lunes llegarán a la capital más maestros de la CNTE de distintas entidades del país.

Agregó que los manifestantes tienen previsto hacer una “visita de cortesía” en el Estadio Banorte e incluso en el AICM, pero aclaró que esta “no es contra la afición”, sino para visibilizar lo que sucede en México.

“Vamos a ver cuánto cuestan los boletos del avión, va a ser una manifestación masiva”. Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CDMX

Hernández también señaló que la protesta de la CNTE ya ha aparecido en noticieros europeos y en varios idiomas, lo que confirma que el Mundial 2026 es “una ventana al mundo” para alzar la voz.

Pensionados y jubilados protestan en el AICM (@OVIALCDMX )

CNTE niega llegar a acuerdos previo al Mundial 2026

En cuanto a los avances de sus peticiones, la CNTE advirtió que aún no se ha llegado a ningún acuerdo para abrogar la Ley General del ISSSTE de 2007, la Reforma Educativa de 2019, así como mejorar pensiones y salarios