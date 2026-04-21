Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció el refuerzo de seguridad en sitios arqueológicos tras el ataque registrado en Teotihuacán, durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 21 de abril de 2026.

“Por instrucciones de la presidenta de la República, se ha ordenado de inmediato el fortalecimiento de la seguridad en las zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos" Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Las medidas ordenadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fueron anunciadas luego de la balacera ocurrida en Teotihuacán el lunes 20 de abril de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto identificado como Julio César “N” habría actuado solo y dejó un saldo de dos personas muertas, incluida una turista de Canadá y el propio agresor.

Así será el refuerzo de seguridad en sitios arqueológicos anunciado por Harfuch

En más detalles sobre esta estrategia, García Harfuch explicó que el plan instruido por Sheinbaum entrará en vigor de inmediato para proteger la integridad de visitantes nacionales y extranjeros en los sitios arqueológicos de México.

Entre las acciones anunciadas destacan:

Incremento de presencia de la Guardia Nacional en coordinación con autoridades locales.

Reforzamiento de revisiones preventivas.

Revisión de controles de acceso.

Fortalecimiento de sistemas de videovigilancia en zonas arqueológicas.

“Estas medidas se llevarán a cabo a partir de hoy”, indicó García Harfuch, en coordinación con la Secretaría de Cultura.

Además, Harfuch informó que habrá una ampliación del patrullaje físico y cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de detectar y prevenir posibles amenazas.

Harfuch reitera compromiso con la seguridad tras ataque en Teotihuacán

Tras el ataque en Teotihuacán, el funcionario señaló que autoridades del Gobierno de México, del Estado de México y fiscalías mantienen abierta una carpeta de investigación.

“Seguiremos actuando con inteligencia y plena coordinación para proteger a la ciudadanía y a quienes visitan nuestro país” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

También reiteró que se busca garantizar la seguridad tanto de mexicanos como de turistas extranjeros, luego de que varios de los heridos reportados tras la balacera serían personas de otras nacionalidades.