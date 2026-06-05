Clara Brugada explicó por qué no sonó la alerta sísmica tras el temblor de magnitud 5.2 registrado el 5 de junio de 2026 en Guerrero.

La red de altavoces del C5 de CDMX reproduce la alerta sísmica por toda la ciudad y solo se activa con base en la distancia y la fuerza estimada desde el epicentro del movimiento telúrico. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La jefa de gobierno señaló que la distancia del epicentro y la magnitud del sismo no cumplían con los parámetros para activar el sistema.

La alerta sísmica se emite únicamente cuando el movimiento supera magnitud 5 a menos de 170 km, magnitud 5.5 a menos de 350 km o magnitud 6 a más de 350 km de distancia.

Clara Brugada explica por qué no sonó la alerta sísmica tras el temblor en CDMX

A través de redes, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada reveló las razones por las que no sonó la alerta sísmica tras el temblor en CDMX.

La distancia del epicentro y magnitud del temblor habrían sido los factores que provocaron que la alerta no se emitiera.

En su mensaje, Clara Brugada compartió información sobre cuándo se activa la alerta sísmica en la CDMX:

Cuando ocurre un sismo mayor a magnitud 5 a menos de 170 km de distancia

Cuando ocurre un sismo mayor a magnitud 5.5 a menos de 350 km de distancia

Cuando ocurre un sismo mayor a magnitud 6 que a más de 350 kilómetros de distancia

¿Por qué no sonó la alerta sísmica? Clara Brugada responde tras el temblor en CDMX (@ClaraBrugadaM / X)

Por su parte, Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil respaldó los publicado por Clara Brugada.

“La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0″ Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo de este viernes 5 de junio se dio a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero con latitud 16.60, longitud -98.64 y profundidad de 5 km.

Así que de acuerdo con los parámetros brindados por las autoridades de CDMX, el temblor no ameritó que se activara la alerta símica.