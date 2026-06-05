Suzanne Faugier, excolaboradora de Adela Micha, fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, el 4 de junio de este 2026.

A Suzanne Faugier, de aproximadamente 53 años de edad, se le investiga por el presunto uso de documento falso para cobrar dos cheques que suman más de 2 millones de pesos, cantidad que afectó el patrimonio de Adela Micha.

La investigación, derivada de la denuncia que realizó la comunicadora -de 63 años de edad-, inició en junio de 2025.

Conforme avanzaron las indagatorias se descubrió que los documentos fueron elaboraron en 2019, estos contenían firmas atribuidos a Adela Micha, quien dijo no haberlos suscrito ni autorizado; sin embargo, se vio obligada a asumir compromisos económicos y patrimoniales.

Faugier presuntamente fabricó:

Un contrato de mutuo con garantía hipotecaria mediante el cual se obtuvo un préstamo por un millón de pesos

Un convenio modificatorio

Un pagaré por más de un millón de pesos.

Actualmente, la imputada se encuentra ingresada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.

Detienen a Suzanne Faugier (@FiscalíaCDMX / X)

¿Qué pasó entre Suzanne Faugier y Adela Micha?

Dos años atrás, en 2024, Adela Micha le reveló a la comunicadora Verónica Gallardo, que alguien de La Saga, le robó.

Mediante El Chisme TV, Adela Micha señaló directamente a su examiga y excolaboradora Suzanne Faugier. Así como aseguró que Maca Carriedo, de 40 años de edad, estaba enterada, pero guardó silencio.

En aquel momento, Faugier negó haberle robado a la comunicadora, quien dijo “era una empleada más” ya que la dueña y accionista de La Saga, era Suzanne.

Por su parte, Maca Carriedo se deslindó y pidió que “no la metieran en sus pendejadas”.

Debido a que Adela Micha realizó la denuncia correspondiente, Faugier fue investigada y aunque aseguró que no se daría a la fuga ya que no tenía nada que esconder, fue localizada y aprehendida el pasado jueves.